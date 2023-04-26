«Юнипро» и «Фортум» возглавили менеджеры «Роснефти»

У «Юнипро» и «Фортума» сменилось руководство. Указом президента компании были переданы во внешнее управление Росимущества

Вячеслав Кожевников (Фото: Вячеслав Кожевников / VK)

Компании «Юнипро» и «Фортум», которые указом президента были переведены под внешнее управление, возглавили менеджеры «Роснефти» — руководитель департамента энергетики компании Василий Никонов и заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» («дочка» «Роснефти») Вячеслав Кожевников.

«В соответствии с требованием Росимущества от 25.04.2023 совет директоров принял решение о переизбрании генерального директора. Им стал Кожевников Вячеслав Евгеньевич», — сообщается на сайте «Фортума».

Компания работает в прежнем режиме, добавили в ней. «Для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности», — отметил Кожевников. На новом посту он сменил гендиректора Александра Чуваева, возглавлявшего компанию с 2009 года.

Энергетическую компанию «Юнипро», в свою очередь, возглавил Василий Никонов, следует из данных ЕГРЮЛ. Никонов с 2012 года руководит департаментом энергетики в «Роснефти», а до этого в 2010–2012 годах возглавлял профильный департамент Минэнерго.

РБК обратился за комментарием в «Роснефть».

Накануне, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper, и 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская энергетическая группа Fortum, были переданы во внешнее управление Росимуществом. Как заявили в Кремле, указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

Финская Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Помимо 98,23% в «Фортуме» (бывшая ТГК-10) ей принадлежит около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). В прошлом году компания сообщила о намерении покинуть российский рынок, но при этом отмечала, что в сложившихся геополитических реалиях есть риск, что продажа бизнеса не состоится или ее придется серьезно отложить. В компании также видели риск продажи российских активов «по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов». После выхода указа президента в Fortum сообщили, что не получали официального подтверждения от российских властей о введении временного управления в их организациях.

У «Юнипро» в России пять тепловых электростанций. В прошлом году выручка компании выросла на 20%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 21,27 млрд руб. Весной 2022 года Uniper приостановил инвестиции в России и возобновил процесс продажи «Юнипро», но заключение сделки усложнял указ российского президента, который запретил «недружественным» акционерам до 31 декабря 2022 года совершать сделки покупки и продажи долей в стратегических предприятиях.

В отчете по итогам прошлого года Uniper заявил, что утратил операционный контроль над «Юнипро». Продажа «Юнипро» также остается под вопросом, поскольку компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента России, говорилось в документе. Комментируя новый указ президента, в Uniper заявили, что компания «в настоящее время изучает сложившуюся правовую ситуацию».