Почему Путин ввел внешнее управление в энергоактивах Fortum и Uniper

Владимир Путин ввел внешнее управление над российскими активами крупнейших европейских инвесторов в электроэнергетике — немецкой Uniper и финской Fortum. РБК разбирался, почему были выбраны эти активы и что ждет их в дальнейшем

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Президент Владимир Путин во вторник, 25 апреля, подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия» США и «примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом.

В перечне такого имущества в документе пока указаны только два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежит Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим назначено Росимущество. «При необходимости» перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен, указала пресс-служба этого ведомства.

Уже 26 апреля совет директоров «Фортума» по требованию Росимущества отправил в отставку Александра Чуваева, который возглавлял компанию с 2009 года, и назначил вместо него гендиректором Вячеслава Кожевникова, с ноября 2019 года занимавшего должность заместителя главного инженера — главного энергетика компании «Башнефть-Добыча», подконтрольной «дочке» «Роснефти» — «Башнефти». Врио гендиректора «Юнипро» стал Василий Никонов, который с 2012 года руководит департаментом энергетики в «Роснефти», следует из данных ЕГРЮЛ.

Fortum не обладает информацией о судьбе российского бизнеса, сообщили в пресс-службе головной компании. «Мы расследуем и проясняем этот вопрос всеми возможными способами. Мы оцениваем ситуацию и сообщим, когда у нас будет больше информации», — отметили там. Uniper также изучает «правовую ситуацию» в связи с выходом указа Путина, говорится в сообщении компании. РБК направил запросы представителям Росимущества и «Роснефти».

Почему первыми под внешнее управление попали Fortum и Uniper

Цель указа Путина — сформировать «компенсационный фонд» для ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из-за санкций США, ЕС и других стран Россия лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов на сумму около $300 млрд.

На вопрос, почему первыми в перечень попали активы Fortum и Uniper, Песков ответил: «Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом». По его словам, указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». Так, продолжил пресс-секретарь, в ряде стран «наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации». В случае изъятия замороженных активов Россия будет действовать по принципу «око за око», предупредил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая 25 апреля на просветительском марафоне «Знание».

В июне 2022 года правительство Германии решило взять во внешнее управление компанию Gazprom Germania GmbH, получив контроль над трейдинговыми структурами и подземными хранилищами (ПХГ), ранее принадлежавшими «Газпрому». В сентябре немецкие власти передали государственному Федеральному сетевому агентству в управление 54,17% НПЗ в Шведте и миноритарные доли еще в двух НПЗ, которые принадлежат «Роснефти». Компания оспаривала это решение, но суд отклонил ее иск. 20 апреля 2023 года бундестаг скорректировал закон об энергетической безопасности, который позволяет разрешить продажу контрольного пакета НПЗ в Шведте без национализации.

Прошлой осенью правительство Германии решило вложить более €8 млрд в Uniper, которая столкнулась с трудностями на фоне сокращения поставок газа из России, и выкупить долю Fortum в этой компании (до этого финская госкомпания контролировала Uniper).

Финляндия в отличие от Германии не вводила внешнего управления над российскими активами, но заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» — финская Fennovoima (34% принадлежит «Росатому») — весной прошлого года в одностороннем порядке разорвал контракт на реализацию проекта с российской госкорпорацией. В рамках арбитражного разбирательства компании выдвинули друг к другу требования на миллиарды евро: Fennovoima — на около €2 млрд, «Росатом» — на €3 млрд.

Какие активы у Fortum и Uniper в России Uniper и Fortum — одни из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Uniper контролирует 87,73% «Юнипро», которой принадлежат пять тепловых электростанций в России: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. В компании работает более 4 тыс. человек. Выручка «Юнипро» в 2022 году по МСФО выросла на 20%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 21,27 млрд руб. Fortum владеет 98,23% «Фортума» (бывшая ТГК-10), который эксплуатирует семь ТЭЦ в Челябинской и Тюменской областях, и около 30% ПАО «ТГК-1», вырабатывающей электричество и тепловую энергию на северо-западе России. «Фортум», в котором работает более 3 тыс. человек, также является крупным инвестором в возобновляемую энергетику в России: портфель компании включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области и Башкирии. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году увеличилась на 6%, до 83,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 19,3%, до 12,5 млрд руб.

Временное управление вводится «точечно» в отношении генерирующих активов «Фортума» и «Юнипро», «имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики», сообщила пресс-служба Росимущества. Это позволит «обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран» на безопасность России.

Активы Fortum и Uniper в России оказались первыми, попавшими под временное управление, скорее всего, из-за того, что они работают в одной из самых стратегических отраслей, а энергобезопасность — это крайне важно, подтверждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. До сих пор оба западных инвестора, которые еще прошлой весной заявили о планах ухода с российского рынка, не были готовы идти на значительные дисконты при продаже активов в отличие, например, от итальянской Enel, которая в июне договорилась о продаже «Энел Россия» за €137 млн (компания оценила убытки от сделки в размере €527 млн), напоминает Пикин.

Как Uniper и Fortum готовились продать активы в России

Пресс-служба Uniper 26 апреля заявила, что компания еще летом 2021 года приняла решение о продаже контрольного пакета «Юнипро» и осенью того же года проинформировала об этом российские власти. Весной 2022 года, после начала спецоперации России на Украине, Uniper, как и многие другие западные инвесторы, решила приостановить инвестиции в российскую «дочку» и возобновила переговоры о продаже «Юнипро». В сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем, но компания пока не получила разрешение на сделку, уточнила пресс-служба немецкой компании. Заключение сделки усложнял указ Путина, запрещавший «недружественным» акционерам до 31 декабря 2022 года покупку и продажу долей в стратегических предприятиях, в том числе в энергетике. В конце прошлого года Uniper классифицировал активы в России в категорию «прекращенная деятельность» из-за потери возможности принимать решения и руководить «Юнипро», говорилось в его отчете.

В мае 2022 года Fortum также объявила о планах покинуть российский рынок, но до сих пор не смогла это сделать. Компания продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим активам не только в России, но и в других странах, сообщил ее топ-менеджер в ходе годового собрания акционеров 13 апреля 2023 года. «Сделка произойдет, но когда именно, я пока не могу сказать», — заявил тогда глава компании Маркус Раурамо. В отчете по итогам 2022 года финская компания отмечала, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в России не состоится или будет серьезно отложена. Компания также указывала на «риск продажи по заниженной оценке или в крайнем случае экспроприации активов».

Что подразумевает внешнее управление

Временный управляющий, который имеет право менять руководителей компаний, наделен широкими полномочиями, но не может распоряжаться имуществом, говорится в указе Путина. Росимущество подчеркивает, что документ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. «Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России», — добавили там.

Управление может быть многолетним или даже бессрочным, рассуждает Пикин. Указ не устанавливает никаких сроков для временного управления: оно может существовать неограниченный период и отменяется только решением президента, подтверждает управляющий партнер юридической компании Better Chance Виктория Борткевич. Совсем необязательно, что в ближайшее время управление закончится продажей этих активов, хотя, конечно, выход указа будет дополнительным стимулом нынешним владельцам попытаться их продать, замечает Пикин. Плюс никто не мешает в дальнейшем перейти к национализации этих активов, если ухудшится внешнеполитическая ситуация, предупреждает он. Песков не ответил на вопрос журналистов, смогут ли иностранцы продать свои российские «дочки»: «Я бы оставил этот вопрос без ответа в настоящий момент. Решение все равно принимает внешний управляющий».

Институт временного управления в законодательстве не урегулирован, отмечает адвокат, партнер компании «Инфралекс» Станислав Петров: Росимущество получает полномочия по обеспечению сохранности акций иностранных лиц на случай действий по изъятию российских активов за рубежом, но указ не дает четкого ответа на то, вправе ли ведомство получать дивиденды от переданных во временное управление акций и обращать их в доход государства (сейчас дивиденды в адрес нерезидентов могут перечисляться на счета типа С, без права вывода за рубеж). В документе содержится лишь положение о возмещении расходов на временное управление за счет доходов от использования имущества. «Судьбу оставшихся доходов указ не проясняет», — заключает юрист. Руководитель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев предполагает, что временный управляющий не будет распределять прибыль формальному собственнику, но она может направляться на модернизацию купленных ТЭЦ или новое оборудование.

Согласно указу временным управляющим активами иностранцев может быть назначено не только Росимущество, но и другая организация. Такие активы можно передавать в управление профильным локальным игрокам, говорил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» 24 апреля. «Финны сейчас не очень дружественные, у них есть большая компания, Fortum, допустим. Они оценивают ее в миллиарды долларов, и очень много желающих там за рубежом даже и в России купить. А почему, допустим, не взять под управление? Отдать, не знаю, «Интер РАО» или какой-то специализированной компании управленческой. Пусть управляют и платят государству за это деньги», — предлагал он.

«Интер РАО», крупнейший акционер которого «Роснефтегаз» (владеет 27,63%), был бы наиболее логичным кандидатом для управления активами и Fortum, и Uniper, соглашается Пикин. Эта компания уже заявила о планах создания полноценного энергохолдинга на всех стадиях от инжиниринга до производства и продажи электро- и тепловой энергии, это понятный для государства инвестор с аналогичными активами, поясняет он. Но, по мнению эксперта, для «Интер РАО» прямое управление может обернуться санкционными рисками, поэтому от этого холдинг будет дистанцироваться, но достаточно назначить руководить компаниями доверенных людей со стороны государства. Представитель «Интер РАО» отказался от комментариев.