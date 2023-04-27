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В Минфине раскрыли принцип передачи управления над западными активами

В Минфине раскрыли принцип передачи управления над западными активами
По словам замглавы Минфина, механизм указа об изъятии активов западных компаний в ответ на недружественные действия против России предполагает, что управлять этими активами будет пострадавший отечественный бизнес
Алексей Моисеев
Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Управлять российскими активами иностранных компаний, которые были отстранены от участия в принятии решений в рамках указа президента Владимира Путина, будет отечественный бизнес, пострадавший от действий недружественных стран. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Транспормация. Экономика 2.0».

Президент подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом» 25 апреля. Согласно документу, Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на недружественные действия США и других государств. Пока в перечне такого имущества указаны активы немецкой Uniper и финской Fortum. Их временным управляющим стало Росимущество. В «Фортуме» сменили главу совета директоров.

«Росимущество свои задачи в целом выполнило, там переизбрали совет директоров, назначили новых директоров. На этом этапе конструкция указа президента такая, что фактически управление будет осуществлять компания, которая пострадала от недружественных стран», — сказал Моисеев.

То есть фактически Росимущество не будет заниматься управлением. «Кто пострадал, тому и управлять», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что активы Fortum и Uniper попали в список таких активов из-за действий властей их стран, которые нацелены на «создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом».

В июне прошлого года правительство Германии, где нахоодится штаб-квартира Uniper, решило взять во внешнее управление компанию Gazprom Germania GmbH, получив контроль над трейдинговыми структурами и подземными хранилищами (ПХГ), ранее принадлежавшими «Газпрому». В управление к государственному Федеральному сетевому агентству попали также миноритарные доли «Газпрома» в трех НПЗ на севере ФРГ.

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Финляндия в отличие от Германии не вводила внешнего управления над российскими активами. Однако весной прошлого года заказчик строительства АЭС «Ханхикиви-1» — финская Fennovoima (34% принадлежит «Росатому») — в одностороннем порядке разорвал контракт на реализацию проекта с российской госкорпорацией. Компании начали разбирательство и выдвинули друг к другу встречные иски: Fennovoima — на около €2 млрд, «Росатом» — на €3 млрд.

Какие активы у Fortum и Uniper в России

Uniper и Fortum — одни из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Uniper контролирует 87,73% «Юнипро», которой принадлежат пять тепловых электростанций в России: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. В компании работают более 4 тыс. человек. Выручка «Юнипро» в 2022 году по МСФО выросла на 20%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 21,27 млрд руб.

Fortum владеет 98,23% «Фортума» (бывшая ТГК-10), который эксплуатирует семь ТЭЦ в Челябинской и Тюменской областях, и около 30% ПАО «ТГК-1», вырабатывающей электричество и тепловую энергию на северо-западе России. «Фортум», в котором работают более 3 тыс. человек, также является крупным инвестором в возобновляемую энергетику в России: портфель компании включает ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции, которые находятся в Оренбургской области и Башкирии. Выручка «Фортума» по МСФО в 2022 году увеличилась на 6%, до 83,6 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 19,3%, до 12,5 млрд руб.

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