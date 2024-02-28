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Война санкций ,  
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Китай объяснил проблемы с расчетами с Россией вмешательством других стран

Посол Китая: проблемы с расчетами с Россией вызваны вмешательством третьих стран
Сюжет
Война санкций
Сбои в расчетах между Москвой и Пекином возникли потому, что третьи страны создают им проблемы, заявил посол Китая. Ранее СМИ сообщили об отказе нескольких крупнейших китайских банков проводить платежи российским клиентам
Чжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Причиной сбоев в двусторонних расчетах между Москвой и Пекином стало вмешательство третьих стран, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй агентству «РИА Новости».

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — сказал он.

В январе Bloomberg сообщил об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или обслуживает подсанкционных лиц.

Источники агентства связали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса.

21 февраля «Известия» написали, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Источник газеты рассказал, что банки объясняют это внутренней политикой. Он отметил, что платежи не проводятся как в международной системе SWIFT, так и в российской СПФС и китайской CIPC.

В Bank of China после этого заявили, что продолжают принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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В начале февраля расчеты с Россией и Белоруссией остановил китайский банк Chouzhou Commercial, сообщили «Ведомости», назвавшие его основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического положения. Из-за отказа проводить платежи стало известно о срыве некоторых сделок.

Однако в Российском экспортном центре (входит в ВЭБ.РФ) сообщили РБК, что ситуация сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса», хотя произошедшее и является негативным сигналом.

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