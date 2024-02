Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией

Китайский банк Chouzhou Commercial, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, остановил операции с Россией. Транзакции прекращены как через SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS

Фото: Guang Niu / Getty Images

Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией, сообщили «Ведомостям» источники среди финансовых консультантов, бизнесменов, и в деловых объединениях.

Причем остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS. «Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», — пояснил один из собеседников газеты.

Менеджеры Chouzhou Commercial рассказали клиентам о прекращении отношений с компаниями из России и Белоруссии на прошлой неделе, уточнили источники издания. Собственник одной из организаций пожаловался, что из-за этого уже сорвалось несколько сделок. Как отмечает газета, решение было принято в преддверии китайского Нового года (10 февраля), а значит наступят длинные выходные и вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта.

Chouzhou Commercial стал основным расчетным центром для российских импортеров из-за относительно нестрогого комплаенса и географического местонахождения, так как его штаб-квартира расположена в город Иу, пишет издание. Это один из главных логистических узлов экспорта из Китая в Россию.

Как рассказал изданию ижевский бизнесмен, покупающий в Китае оборудование для станков, в декабре Chouzhou Commercial уведомил его об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен международными санкциями. Однако спустя несколько недель банк сообщил, что прекращены будут все расчеты с Россией — независимо от продукции или валюты платежа.

По словам этого же собеседника, ограничил финансовые отношения с российскими партнерами не только Chouzhou. Другая кредитная организация, входящая в тройку крупнейших в Китае, закрыла его компании валютный счет, сохранив возможность переводить деньги в юанях. При этом банк ужесточил комплаенс, став требовать доказательств отсутствия контактов с подсанкционными лицами, а также, что продукция не предназначена для оборонного комплекса, не направится в Крым и др.

В середине января Bloomberg писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. Не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсакнционным лицам.

Источники агентства связывали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК.

Комплаенс ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае-Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, уточняют источники «Ведомостей».

Однако источник газеты, близкий к одному из российских деловых объединений, заявил, что поводов для паники нет. По его словам, несмотря на сложности, платежи идут, хоть и медленнее, чем прежде. «Если ты хочешь покупать продукцию китайского производства, то ты сможешь это сделать, потихоньку заплатишь. Сложности будут, если китайские банки и в целом юрисдикция будет использоваться как транзитная для покупки товаров за доллары или евро. Такой вариант вряд ли возможен», — сказал он и не согласился с тезисом о массовом отключении от расчетов с Россией.