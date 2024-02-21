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Война санкций ,  
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«Тинькофф» опроверг наличие «серьезных проблем» с переводами в Китай

«Тинькофф»: Серьезных проблем в работе с китайскими банками не наблюдается
Сюжет
Война санкций
В «Тинькофф» не увидели «серьезных проблем» в работе с китайскими банками. Как сообщил руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса», доля отклоненных операций не превышает 1-2%
TCS Group (Тинькофф Банк) TCS
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Тинькофф» не наблюдает серьезных проблем с переводами в Китай, сообщил РБК руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров. «China Construction Bank и Bank of China всегда были одними из самых надежных банков с точки зрения обработки наших переводов. Серьезных проблем в работе с китайскими банками мы не наблюдаем», — указал он.

По подсчетам Назарова, сейчас доля отклонений по переводам не превышает 1-2%, что является нормой уже многие годы. Он объяснил такие отклонения естественным для любого банка процессом проверки операций комплаенсом.

Назаров отметил, что сотрудники «Тинькофф» тщательно изучают, какие переводы вызывают повышенное внимание со стороны китайских банков, и предупреждают клиентов о подобных деталях. «Мы также даем рекомендации, как правильно оформить перевод и как отвечать на запросы китайских банков, чтобы шансов на успешное проведение перевода было больше. Кроме того, мы регулярно общаемся с нашими китайскими корреспондентами и синхронизируемся по требованиям и нововведениям, связанным с ВЭД [внешнеэкономической деятельностью]», — рассказал Назаров.

В Альфа-банке платежи тоже проходят без изменений, сказал РБК источник на финансовом рынке, знакомый с проблемой. Информацию об остановке платежей опровергли Bank of China и другие банки Китая, а «Альфа» продолжает переводить платежи в юанях и рублях в Китай без каких-либо новых ограничений, добавил он. Сам банк не ответил на запрос РБК.

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
Бизнес
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее «Известия» сообщили, что крупные (первое, второе и четвертое места) китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. При этом операции с российскими банками, которые не попали под санкции, пока продолжаются. Издание ссылалось на слова гендиректора УК «Первая группа» Алексея Порошина, коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, а также на источник, близкий к крупному бизнес-объединению.

Тинькофф Банк, долго избегавший западных санкций, в феврале 2023 года попал попал под ограничения ЕС, в мае — под санкции Великобритании, а в июле — под блокирующие санкции США. Российский Альфа-банк также находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других западных стран.

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РБК направил запросы в Российско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Российско-китайский деловой совет, Финансово-бизнес ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества и в крупнейшие подсанкционные банки.

Вексельберг упрекнул власти из-за ограничений Китая на платежи с Россией
Бизнес
Виктор Вексельберг

Российский бизнес ранее жаловался на ухудшение ситуации с международными расчетами в Турции и в Китае после того, как в декабре президент США Джо Байден подписал указ, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении банков третьих стран за помощь в проведении сделок с российским оборонно-промышленным комплексом. 

Сложности российских компаний с проведением операций через китайские и турецкие банки подтверждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Действительно, в последнее время происходило ухудшение ситуации с внешнеторговыми расчетами, мы это видим по данным наших компаний. К чему это приводит? Это приводит к проработке все большего количества альтернативных способов платежей. Мы активно участвуем в переговорах с бизнесом, думаем над этими решениями», — говорила она.

В январе госбанки Китая ввели ограничения на работу с некоторыми российскими клиентами, связанными с ОПК, писал Bloomberg. По данным «Ведомостей», как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам. О проблемах с платежами через турецкие банки сообщал также «Коммерсантъ».

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