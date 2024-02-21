 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи из России

Bank of China: банк по-прежнему принимает платежи от российских компаний
Сюжет
Война санкций
О том, что платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая, в том числе Bank of China, ранее сообщили «Известия». В Bank of China информацию опровергли
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из крупнейших банков Китая Bank of China по-прежнему принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях, сообщили «РИА Новости» в банке.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — сказала сотрудник банка.

Ранее о том, что платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, — сообщили «Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места соответственно по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются, отмечали «Известия». Источник газеты отметил, что ограничения были введены до начала 2024 года.

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает тот же показатель между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснил Порошин. Больше всего трудностей при проведении платежей с Китаем — через систему SWIFT, но сложности возникают и с китайскими и российскими аналогами, добавил партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
Бизнес
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Bloomberg еще в середине января писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. По данным агентства, не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Сложности с приемами платежей из России ранее также возникли в Турции и ОАЭ. Во всех случаях это было связано с риском вторичных санкций со стороны США — президент Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК, в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. «Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия для обеспечения того, чтобы они не были сознательными или невольными пособниками обхода и уклонения [от санкций]», — отмечала министр финансов Джанет Йеллен.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что у России есть варианты обхода западных ограничений.


 

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Bank of China иностранные банки санкции Китай США банковские счета
Материалы по теме
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России
Бизнес
В госбанке Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
Финансы
Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Как построить квартал по программе комплексного развития территорий Pro, 09:07
ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка Финансы, 09:04
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 09:01
Посольство назвало тревожным разгром православного кладбища в Казахстане Общество, 08:59
3 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:57
В МИДе заявили о нежелании Европы отказываться от газа из России Экономика, 08:47
В Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи из России Бизнес, 08:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
До 390 тыс. руб.: сколько стоят специалисты 1С в разных городах Pro, 08:44
Bloomberg узнал о предупреждении США про ядерное оружие России в космосе Политика, 08:40
США заявили об атаке хуситов на судно с гуманитарной помощью для Йемена Политика, 08:17
Количество диссертаций в России за год сократилось на 22% Технологии и медиа, 08:00
Герасимов приехал в зону спецоперации и вручил медали за взятие Авдеевки Политика, 07:58
Салливан заявил, что у Белого дома нет кубышки для помощи Украине Политика, 07:56
ЕС «не заинтересован» в транзите газа через Украину. Что ждет «Газпром» Pro, 07:51