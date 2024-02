Bank of China: банк по-прежнему принимает платежи от российских компаний

В Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи из России

О том, что платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая, в том числе Bank of China, ранее сообщили «Известия». В Bank of China информацию опровергли

Один из крупнейших банков Китая Bank of China по-прежнему принимает платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях, сообщили «РИА Новости» в банке.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — сказала сотрудник банка.

Ранее о том, что платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, — сообщили «Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

Эти банки занимают первое, второе и четвертое места соответственно по объему активов в Китае. Операции с российскими банками, не попавшими под санкции, пока продолжаются, отмечали «Известия». Источник газеты отметил, что ограничения были введены до начала 2024 года.

Американо-китайский торговый баланс значительно превышает тот же показатель между Россией и Китаем, а потому банки и государственные корпорации отказываются от рискованных операций, пояснил Порошин. Больше всего трудностей при проведении платежей с Китаем — через систему SWIFT, но сложности возникают и с китайскими и российскими аналогами, добавил партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Bloomberg еще в середине января писал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. По данным агентства, не менее двух банков начали проверку своих российских партнеров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам.

Сложности с приемами платежей из России ранее также возникли в Турции и ОАЭ. Во всех случаях это было связано с риском вторичных санкций со стороны США — президент Джо Байден 22 декабря подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК, в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Санкции включают запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, блокировку собственности в Соединенных Штатах. «Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия для обеспечения того, чтобы они не были сознательными или невольными пособниками обхода и уклонения [от санкций]», — отмечала министр финансов Джанет Йеллен.

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. В Кремле отмечали, что у России есть варианты обхода западных ограничений.