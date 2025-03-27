Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов
Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, рассказал в интервью РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд. Эта мера, по его словам, позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем — тех, кто лишь предоставляет свои карты для проведения транзакций или снятия наличных, — а организаторов.
«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь [идет] о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность», — сказал Негляд.
«Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску», — заявил замглавы финразведки.
Речь идет о поправках в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ), принятых в конце 2024 года. Они расширили полномочия Росфинмониторинга в части противодействия финансированию экстремизма. Служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть одно из двух оснований: подозрение в финансировании экстремистской деятельности или подозрение, что транзакции в целом совершаются для легализации денег, полученных преступным путем.
Финразведка не будет пользоваться новым правом для массовых блокировок, заверил Негляд. «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет», — подчеркнул он, добавив, что Росфинмониторинг рассматривает дропперство как «инфраструктуру для отмывания преступных доходов».
Дропы, или дропперы, — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции. Злоумышленники могут использовать карты дропов, чтобы аккумулировать и обналичивать деньги, похищенные у граждан в результате мошенничества, или чтобы переводить средства в пользу теневого бизнеса. В декабре 2024 года Банк России оценивал число лиц, вовлеченных в дропперство, в 700 тыс. По расчетам МВД, в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками, вовлечены более 2 млн граждан.
За девять месяцев прошлого года объем незаконного обналичивания через карты физлиц достиг 39 млрд руб., следует из статистики ЦБ. За весь 2023 год аналогичный показатель составил 44,9 млрд руб.
Власти ранее анонсировали усиление борьбы с дропперством. Росфинмониторинг поддерживает основные инициативы с некоторыми оговорками, сказал Негляд.
- Банк России совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями намерен запустить платформу обмена информацией о клиентах-физлицах, заподозренных в такой сомнительной деятельности. Обсуждается наделение банков правом отказывать в приеме на обслуживание лицам из «базы дропов», писал РБК. «Это очень тонкая грань, потому что физическое лицо может быть тогда полностью исключено из контура банковского обслуживания. Здесь могут возникнуть последствия значительно более тяжелые, чем в отношении юридического лица. В этой связи к введению подобных мер в силу серьезности последствий нужно относиться очень осторожно», — прокомментировал замглавы Росфинмониторинга.
- МВД разрабатывает поправки об уголовной ответственности за дропперство. «Если физическое лицо осознает, что его электронное средство платежа (карта. — РБК) передается другим лицам для возможного совершения преступления, то, на наш взгляд, такая ответственность нужна», — отметил Негляд. Он при этом добавил, что Росфинмониторинг выступает за более серьезное наказание для «дроповодов». «Эффективно было бы наказывать организаторов таких схем путем конфискации имущества — не только того, что преступно похищено, но и дополнительно в кратном размере», — сказал замруководителя службы финансовой разведки.
- В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека. «Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам стали привлекаться. Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа», — отметил Негляд.
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