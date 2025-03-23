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Как защититься от мошенников ,  
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Банк России назвал три основных вида дропперов

ЦБ: среди дропперов есть заливщики, транзитники и обнальщики
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Polonio Video / Shutterstock
Фото: Polonio Video / Shutterstock

Банк России назвал три основных вида дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознанности роли — на разводных и неразводных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Банка России.

  • Транзитник — человек, которому жертва отправляет свои сбережения на банковскую карту. В дальнейшем он переводит деньги на реквизиты, которые ему сообщает куратор.
  • Заливщик — человек, который получает от курьеров деньги, а затем заносит через банкоматы на какие-то счета и банковские карты.
  • Обнальщик — человек, который получает деньги на карту и снимает их в банкомате, а затем либо передает их курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода, пояснил регулятор.

Кроме того, Центробанк назвал две характеристики дропперов: разводные и неразводные дропы. Разводные дропы — те, кого мошенники вовлекают в схему без их ведома, неразводные — те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным Центробанка, ежемесячно дропперами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан. Как ранее рассказала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, жертв «в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков».

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