Банк России назвал три основных вида дропперов
Банк России назвал три основных вида дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознанности роли — на разводных и неразводных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Банка России.
- Транзитник — человек, которому жертва отправляет свои сбережения на банковскую карту. В дальнейшем он переводит деньги на реквизиты, которые ему сообщает куратор.
- Заливщик — человек, который получает от курьеров деньги, а затем заносит через банкоматы на какие-то счета и банковские карты.
- Обнальщик — человек, который получает деньги на карту и снимает их в банкомате, а затем либо передает их курьерам, либо может сам выступать в роли курьера, перевозить их куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода, пояснил регулятор.
Кроме того, Центробанк назвал две характеристики дропперов: разводные и неразводные дропы. Разводные дропы — те, кого мошенники вовлекают в схему без их ведома, неразводные — те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности.
По данным Центробанка, ежемесячно дропперами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан. Как ранее рассказала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, жертв «в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков».
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