МВД заявило о 2 млн человек, обналичивающих похищенные мошенниками деньги

МВД: более 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных мошенниками денег

Более 2 млн человек вовлечены в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками у россиян, сообщил «Аргументам и фактам» замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Он отметил, что деньги у российских граждан похищают злоумышленники, которые зачастую находятся за пределами страны. Выявлять же зарубежных преступников затруднительно, «так как большинство западных стран не общается с нами по правоохранительной теме», пояснил Филиппов.

«Они (жертвы мошенников. — РБК) предоставляют данные своих банковских карт третьим лицам. Эти третьи лица собирают деньги по заданию заграничных жуликов у потерпевших и переводят их туда, куда им сказали. По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более 2 млн человек», — рассказал он.

Филиппов назвал дропы «именно той уязвимой частью», на которую должны воздействовать правоохранители с целью сделать невозможным вывод денег из России.

Дроппер, или дроп — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Весной 2023 года Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера. Как рассказывал тогда замдиректора ведомства Олег Крылов, среднестатистический дроп — это мужчина до 30 лет, без судимостей, активный пользователь интернета, который имеет чистую или положительную кредитную историю. В среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег.