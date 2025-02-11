МВД заявило о 2 млн человек, обналичивающих похищенные мошенниками деньги
Более 2 млн человек вовлечены в схемы по обналичиванию средств, похищенных мошенниками у россиян, сообщил «Аргументам и фактам» замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов.
Он отметил, что деньги у российских граждан похищают злоумышленники, которые зачастую находятся за пределами страны. Выявлять же зарубежных преступников затруднительно, «так как большинство западных стран не общается с нами по правоохранительной теме», пояснил Филиппов.
«Они (жертвы мошенников. — РБК) предоставляют данные своих банковских карт третьим лицам. Эти третьи лица собирают деньги по заданию заграничных жуликов у потерпевших и переводят их туда, куда им сказали. По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более 2 млн человек», — рассказал он.
Филиппов назвал дропы «именно той уязвимой частью», на которую должны воздействовать правоохранители с целью сделать невозможным вывод денег из России.
Дроппер, или дроп — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.
Весной 2023 года Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера. Как рассказывал тогда замдиректора ведомства Олег Крылов, среднестатистический дроп — это мужчина до 30 лет, без судимостей, активный пользователь интернета, который имеет чистую или положительную кредитную историю. В среднем каждый дроппер располагает 20 и более банковскими картами для вывода денег.
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