Эксперты допустили рост ключевой ставки до 20% в этом году

Аналитики стали закладывать в свои прогнозы вероятность роста ставки до 20% до конца 2024 года. Пока этот сценарий представляется им маловероятным, но возможным — в случае ускорения инфляции, роста кредитования и ослабления рубля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Новый прогноз Банка России будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, написали аналитики Альфа-банка в инвестиционной стратегии на второе полугодие 2024-го. Другие эксперты, которых опросил РБК, тоже не исключают сценария с повышением ставки до 20%.

«На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора — не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — говорится в стратегии Альфа-банка.

«В рисковом сценарии — субъективная вероятность [которого] 40%, — мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19–20%», — отметил в комментарии РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин оценил вероятность повышения ключевой ставки до 20% до конца 2024 года в 20%.

Сценария, при котором ставка снова может вернуться к уровню в 20% (такой она уже была с 28 февраля до середины апреля 2022 года), не исключает и руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Хотя на данный момент он «представляется слишком жестким», добавляет она. «Обозначить такой индикатив в прогнозе ЦБ действительно может — такой сигнал может настроить рынок на то, что июльское повышение ставки может оказаться не последним и что ЦБ настроен весьма жестко в отношении возвращения инфляции к цели до конца будущего года», — говорит Беленькая.

«Исключать более жесткого повышения ставки нельзя, это следует из риторики Банка России — регулятор неоднократно говорил о том, что намерен активно бороться с инфляцией», — согласен управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

При каких условиях возможно повышение ставки до 20%

Чтобы ЦБ перешел к ставке 20%, во-первых, должны возникнуть риски для финансовой стабильности, как это было в конце февраля — начале марта 2022 года, говорит Беленькая. «Сейчас ничего подобного не происходит», — оценивает она.

Во-вторых, должно случиться резкое ослабление курса, как это было в августе 2023-го, когда ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%, продолжает эксперт. Но сейчас этот сценарий тоже не актуален, считает Беленькая. 14 августа 2023 года на открытии биржи рубль преодолел отметку 100 к доллару США, а к полудню упал до 101 за доллар. Вечером этого же дня ЦБ объявил о проведения внепланового заседания 15 августа. Сейчас торги долларом не проводятся. А по итогам межбанковских торгов Банк России установил курс на 16 июля на уровне 87,8 руб. за доллар.

В-третьих, повышение до 20% возможно в отсутствие эффекта от предыдущих шагов повышения ключевой ставки и от ожидаемого повышения ставки 26 июля до 17–18%, говорит Беленькая. «Рост кредитования не замедляется, текущая инфляция (с коррекцией на сезонность) и ее устойчивые компоненты не замедляются и переходят к двузначным темпам (SAAR), инфляционные ожидания продолжают расти и выходят за границы диапазона последних месяцев», — перечисляет эксперт признаки отсутствия эффекта.

В нашем базовом сценарии (вероятность 60%) на заседании в июле ЦБ повысит ставку до 18%, говорит Васильев. «Если инфляция в ближайшие месяцы не начнет замедляться при ключевой ставке 18%, то тогда к концу года инфляция будет складываться в районе 8–9%. В этом сценарии возможно повышение ключевой ставки осенью вплоть до 20%», — полагает эксперт. Но он считает, что в июле инфляция все же пройдет свой пик и далее будет снижаться из-за отмены массовой ипотеки, которая охладит спрос на кредиты. К концу года инфляция составит 7%, прогнозирует Васильев. «При этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции», — добавляет он.

«Если ЦБ видит в своей массе данных существенное изменение траектории в сторону роста кредитного импульса или настроений производителей и потребителей, он вполне может действовать превентивно и увеличивать ставку радикально. Банк России известен тем, что действует уверенно и быстро», — замечает Рясков.

На последнем заседании 7 июня ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Одновременно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина дала жесткий сигнал рынку, заявив, что в июле возможно «существенное повышение ключевой ставки». Под ним подразумевается рост более чем на 1 процентный пункт.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 26 июля. По его итогам также будет представлен новый среднесрочный прогноз, который отражает ожидания регулятора по инфляции, средней ключевой ставке за год (сейчас это диапазон 15–16%), курсу валют, ВВП и ряду других показателей. Комментируя обновление прогноза, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что прогноз по инфляции будет «значимо уточнен 26 июля в сторону повышения».