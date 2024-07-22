Эксперты предсказали первое за семь месяцев повышение ключевой ставки

Почти все участники консенсус-прогноза РБК ждут повышения ключевой ставки — в основном до 18%. Главный вопрос в том, стоит ли после этого ждать новых решений ЦБ по ужесточению политики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16 до 18%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний.

Повышения ставки на 200 б.п. (2 п.п.) ожидают 22 из 30 экспертов. Широкий шаг нужен из-за большого отклонения инфляции от прогноза Банка России, увеличения инфляционных ожиданий населения и продолжающегося роста кредитования, объясняет руководитель макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Кроме того, повышение ставки в июле позволит не возвращаться к ужесточению осенью, добавляет главный экономист «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф-Инвестиции») Софья Донец.

Повышения ставки с 16 до 17% ожидают 6 из 30 участников консенсус-прогноза. «Инфляционная картина перестала ухудшаться и продолжает июньские тенденции нормализации, оставаясь на повышенных уровнях», — указывает в обзоре директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Но повышение до 17% может не стать пиком в текущем цикле ужесточения, ЦБ может рассмотреть варианты повышения ставки еще на 100–200 б.п. в сентябре, допускает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг.

Еще два участника консенсус-прогноза полагают, что ЦБ оставит ставку без изменений — 16% годовых. Сохранение ключевой ставки на уровне 16% будет одним из основных сценариев наряду с ее повышением до 18%, говорит начальник отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс» Иван Журавлев. «На наш взгляд, сейчас важнее не номинальное повышение ключевой ставки на несколько процентных пунктов, а сама продолжительность жесткой монетарной политики в условиях активного бюджетного стимулирования. Таким образом, ужесточив свой среднесрочный прогноз и риторику, Банк России сможет уже к концу года добиться устойчивого снижения и темпов кредитования, и внутреннего спроса, и инфляции, избежав при этом серьезной рецессии в экономике», — объясняет эксперт свой прогноз.

О том, что ЦБ на заседании в июле будет обсуждать варианты повышения ставки до 17 или 18%, ранее говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что допускает в июле «существенное» повышение ключевой ставки, то есть более чем на 100 б.п. Нынешний уровень 16% сохраняется с декабря прошлого года.

Аргументы за 18%

Во-первых, текущая инфляция складывается существенно выше прогнозного диапазона Банка России в 4,3–4,8%, говорят эксперты. Согласно расчетам ЦБ, текущая инфляция с поправкой на сезонность составила 10,7% в мае и 9,3% в июне, а годовая инфляция в июне увеличилась до 8,6%. Это существенно выше цели ЦБ по инфляции в 4%, констатирует начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. «Как видно из статистики, в апреле—июне дезинфляционный тренд развернулся. В данной связи мы не удивимся, если по итогам заседания ставка будет повышена даже до 20%», — не исключает эксперт. Но более вероятным Паевский считает повышение ставки до 18%.

Ужесточение до 19 или 20%, но на последующих заседаниях, не исключает и главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Такой вариант возможен, если пик инфляции придется не на июль, а на раннюю осень, продолжает эксперт.

Второй аргумент в пользу роста ставки на 200 б.п. — увеличение инфляционных ожиданий населения. В июле инфляционные ожидания населения увеличились с 11,9 до 12,4%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. Этот показатель растет третий месяц подряд.

В-третьих, остается напряженным один из главных факторов текущей высокой инфляции — рынок труда, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Безработица в мае осталась на историческом минимуме 2,6%, как и в апреле, напоминает он. «Из-за дефицита кадров зарплаты продолжают расти темпами, которые несовместимы с целевым уровнем по инфляции на уровне 4%. По данным Росстата, средняя зарплата в апреле выросла на 17% в номинальном выражении и на 8,5% в реальном выражении», — напоминает эксперт.

В-четвертых, пока не произошло желаемого регулятором замедления роста кредитования, отмечает Беленькая. Это, в частности, связано с ажиотажным спросом на ипотеку с господдержкой в мае—июне (перед окончанием действия общей льготной ипотеки под 8% и ужесточения условий семейной), говорит эксперт. Кроме того, кредитование подогревает и ожидание повышения ставки, отмечает Донец. Поэтому в июле регулятор захочет пойти на разовое повышение ставки широким шагом, считает она.

В-пятых, с момента июньского заседания появились дополнительные инфляционные риски, связанные со снижением импорта из-за усложнения расчетов, указывает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Аргументы за 17%

Инфляционные ожидания и текущая оценка инфляции в мае и июле выросли меньше чем на 100 б.п., и повышение ставки до 17% годовых компенсирует эту динамику, считает Вайсберг. «Второй момент — скорее всего, к заседанию ЦБ по-прежнему не будут доступны обновленные данные по расходам федерального бюджета на 2025-й и последующие годы. Поэтому так же, как и в июне, регулятор может сослаться, что ему необходимо больше данных для определения пикового уровня ставки, на который нужно выходить сейчас», — добавляет эксперт. При повышении ставки в июле на 100 б.п. Вайсберг допускает дополнительные раунды ужесточения в сентябре и октябре.

Что касается темпов кредитования, то рост объемов ипотеки в июне был ожидаемым в преддверии завершения широкой льготной программы, говорит руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. При этом рост корпоративного кредитования существенно замедлился, автокредитование замедлялось чуть скромнее, потребительский кредит показал ту же динамику, что и месяцем ранее, перечисляет эксперт. Хотя вариант роста ставки с 16 до 18% тоже возможен, добавляет он.

«Данные по инфляции за июнь оказались существенно лучше ожиданий, которые складывались из недельных данных этого месяца. Последние данные по недельной инфляции также показали позитивную динамику», — продолжает Ванин, делая вывод, что текущая ставка работает. При этом риторика ЦБ указывает на планы повысить ставку, но с учетом последних данных это будет шаг в 100 б.п., полагает Ванин.

Что касается повышения инфляционных ожиданий населения, то они могут быть связаны с рекордной за многие годы индексацией тарифов ЖКХ и подорожанием бензина, пишет в обзоре Полевой. «Люди всегда реагируют на тарифы в месяц индексации и всегда чувствительны к бензину», — говорит он. С учетом скачка цен по обеим категориям повышение инфляционных ожиданий выглядит даже сдержанным, оценивает эксперт. По прогнозу Полевого, ставка может быть повышена до 17 или 17,5% годовых.

В целом основной инструмент денежно-кредитной политики сейчас при объективно высоких уровнях реальных процентных ставок — это не сама ключевая ставка, а коммуникация о ее будущей траектории, в частности, о сроках начала смягчения, а также уровнях нейтральной ключевой ставки, рассуждает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. «В этом смысле, если считать, что ЦБ эффективно формирует ожидания — вербально либо посредством собственного среднесрочного прогноза, то есть возможность обойтись и без дальнейшего повышения ключевой ставки», — допускает он.

Дополнительные данные от ЦБ

Заседание в июле будет опорным, поэтому вместе с решением по ставке совет директоров обновит свой среднесрочный прогноз. Он включает в себя ожидания регулятора по инфляции, темпам роста ВВП, экспорту, импорту и другим показателям.

В фокусе внимания — ожидания регулятора по инфляции. «Новый прогноз ЦБ по инфляции, возможно, даже будет более важной цифрой для рынка, чем шаг по ставке, потому что рынки будут смотреть на прогноз и сопоставлять со своими ожиданиями», — отмечает Вайсберг.

В текущей версии прогноза (выпущена в апреле 2024 года) ЦБ по итогам 2024 года ждет инфляцию в диапазоне 4,3–4,8% и ее возвращение к цели 4% прогнозирует на 2025 год. «По инфляции с учетом последнего скачка мы уже выходим на уровень выше 6% на конец года. Поэтому здесь в прогнозе мы можем увидеть от ЦБ диапазон в 6–6,5%, или ЦБ предпочтет более широкую вилку и поставит диапазоны в 6–7% или 6,5–7,5%», — ожидает Донец. По ВВП прогноз пересмотрят с 2,5–3,5% по году до 3–4%, добавляет она.

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин полагает, что прогноз по инфляции «должен быть серьезно повышен» — плюс 2 п.п. от текущих уровней. Прогноз на 2025 год должен быть пересмотрен на 0,5 п.п. (то есть с 4 до 4,5%), прогнозирует Коныгин.