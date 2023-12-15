Банк России повысил ключевую ставку в пятый раз подряд

На последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 15 до 16% годовых. Это повышение стало пятым подряд в текущем цикле ужесточения политики

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Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку на 100 б.п. — с 15 до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это повышение стало пятым подряд.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — отметили в ЦБ.

ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле 2023 года. Менее чем за пять месяцев он увеличил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых. Принятое 15 декабря решение об очередном повышении ключевой ставки не стало сюрпризом для рынка: 22 из 31 эксперта, которых опросил РБК, ожидали, что ЦБ выберет именно такой вариант.

Новый раунд ужесточения денежно-кредитной политики состоялся на фоне ускорения инфляции в ноябре. По итогам месяца она составила 7,5%, сообщал Росстат. Это совпадает с верхней границей прогноза Банка России и прогнозом Минэкономразвития на 2024 год. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся накануне заседания ЦБ, допустил, что к концу года рост цен может ускориться до 8%. ЦБ в релизе отмечает, что по состоянию на 11 декабря годовая инфляция снизилась до 7,1% — это произошло из-за эффекта высокой базы начала декабря 2022 года, «когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги».

Кроме того, в ноябре увеличились инфляционные ожидания населения и выросла склонность населения к потреблению, показали результаты опроса инФОМ, который проводится по заказу регулятора. На это обращает внимание в релизе и сам ЦБ. Так, инфляционные ожидания повысились на 1 п.п. — до 12,2%, что является максимумом с февраля 2023 года. Наблюдаемая населением инфляция выросла на 1,2 п.п. — до 15,1%. Доля участников исследования, которые предпочитают тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, выросла на 5,2 п.п., до 30,6%, а доля предпочитающих сберегать снизилась на 4 п.п., до 51%.

Чего ждать от ЦБ

При этом ЦБ сохранил свой прогноз по замедлению инфляции на 2024 год. Рост цен, по ожиданиям регулятора, составит 4–4,5% по итогам следующего года. В то же время проинфляционные риски остаются существенными, признает Банк России.

Период высоких ставок может быть продолжительным, отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях достаточно продолжительное время, до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции», — говорила Набиуллина.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — подчеркивает ЦБ и в декабрьском релизе. Регулятор «будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Такой же сигнал он давал и на прошлом, октябрьском, заседании.