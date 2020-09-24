Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

Глава Сбербанка Герман Греф и топ-менеджеры банка рассказали подробности о его трансформации. «Сбер» расширит функционал своих отделений, запустит семейство виртуальных помощников и станет реже использовать слово «банк» в названии

Герман Греф (Фото: sber.ru)

Глава Сбербанка Герман Греф на конференции «Сбер Конф» показал новый логотип и слоган Сбербанка.

«Для фирменного знака «Сбера» мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, создание комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — сказал Греф.

Новым брендом Сбербанка, как отмечается в его сообщении, стал «Сбер» — под ним объединились почти все услуги, которые предоставляет экосистема банка, в частности «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд».

Помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом», появится еще один — «Сбер. Для жизни».