Финансы , 24 сен, 11:45
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Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Глава Сбербанка Герман Греф и топ-менеджеры банка рассказали подробности о его трансформации. «Сбер» расширит функционал своих отделений, запустит семейство виртуальных помощников и станет реже использовать слово «банк» в названии
Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф на конференции «Сбер Конф» показал новый логотип и слоган Сбербанка.
«Для фирменного знака «Сбера» мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, создание комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — сказал Греф.
- Новым брендом Сбербанка, как отмечается в его сообщении, стал «Сбер» — под ним объединились почти все услуги, которые предоставляет экосистема банка, в частности «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд».
- Помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом», появится еще один — «Сбер. Для жизни».
- В офисах Сбербанка появятся пункты выдачи посылок. Кроме того, Сбер запускает возможность 15-минутной курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге.
- Представлен новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением. В него также будут внедрены сервисы экосистемы Сбербанка.
- В пресс-службе Сбербанка уточнили, что «значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется»: «Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет».
- Расходы на внедрение бренда будут идти в течение нескольких лет. «Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат», — уточнили в Сбербанке.
- В сервисе такси «Ситимобил» (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group) можно будет прокладывать маршрут с использованием электросамокатов, а в ближайшее время такая опция будет запущена для велосипедов и общественного транспорта.