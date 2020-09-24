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Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное

Глава Сбербанка Герман Греф и топ-менеджеры банка рассказали подробности о его трансформации. «Сбер» расширит функционал своих отделений, запустит семейство виртуальных помощников и станет реже использовать слово «банк» в названии
Сбербанк SBER ₽226,96 -0,67% Купить
Герман Греф
Герман Греф (Фото: sber.ru)

Глава Сбербанка Герман Греф на конференции «Сбер Конф» показал новый логотип и слоган Сбербанка.

«Для фирменного знака «Сбера» мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей, создание комфорта и возможностей для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента», — сказал Греф.

  • Новым брендом Сбербанка, как отмечается в его сообщении, стал «Сбер» — под ним объединились почти все услуги, которые предоставляет экосистема банка, в частности «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд».
  • Помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом», появится еще один — «Сбер. Для жизни».

Греф назвал нового виртуального помощника Сбербанка
Бизнес
Фото:Сбербанк

  • В офисах Сбербанка появятся пункты выдачи посылок. Кроме того, Сбер запускает возможность 15-минутной курьерской доставки в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Представлен новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением. В него также будут внедрены сервисы экосистемы Сбербанка.
  • В пресс-службе Сбербанка уточнили, что «значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется»: «Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2,5 млрд руб. в течение 5-6 лет».
  • Расходы на внедрение бренда будут идти в течение нескольких лет. «Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется: изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет-сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат», — уточнили в Сбербанке.
  • В сервисе такси «Ситимобил» (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group) можно будет прокладывать маршрут с использованием электросамокатов, а в ближайшее время такая опция будет запущена для велосипедов и общественного транспорта.

Греф объяснил смысл нового логотипа Сбербанка
Финансы
Герман Греф

  • «Сбер» также продемонстрировал свою образовательную платформу для школ «СберКласс», которая предлагает персонализированную модель образования на Школьной цифровой платформе. Сейчас «СберКласс» работает в 65 регионах.
  • «СберЗвук», о запуске которого на базе сервиса Zvooq Сбербанк объявил в среду, 23 сентября, будет предлагать персонифицированные подборки подкастов и музыки.
  • «Сбер» запустит семейство виртуальных ассистентов «Салют», куда входит три виртуальных помощника с разными «характерами»: «Сбер», «Афина» и «Джой».
  • «Сбер» показал ТВ-приставку SberBox, которая подключается к телевизору. В нее интегрированы голосовые помощники «Салют», с их помощью можно заказать доставку еду, запустить кино из онлайн-кинотеатра, приобрести предметы из фильма, играть в игры, слушать песни и сказки, записаться в салон красоты и т.д. Виртуальных ассистентов уже интегрировали в телевизоры Honor. В феврале «СберДевайсы» начали продажи своего первого публично известного устройства — Okko Smart Box. Это была ТВ-приставка, разработанная для онлайн-кинотеатра Okko, которая подключалась к телевизору и к интернету, управлялась с помощью пульта и голосовых команд, но не была интегрирована с виртуальным ассистентом. Цена новой приставки при старте продаж составит 2990 руб., в дальнейшем — 3550 руб.
  • Еще в начале июля Греф предлагал президенту России Владимиру Путину использовать ТВ-приставку в школах. Он отмечал, что весной выяснилось, что огромное количество переведенных на дистанционное обучение школьников не имеют планшетов и компьютеров, тогда как у большинства есть телевизоры. Греф говорил, что Сбербанк планирует «зашить» в приставку образовательную платформу, организовать доступ через нее к суперкомпьютеру и к 1 сентября подарить 25 тыс. таких приставок в комплекте с клавиатурами школам.
  • Сбер запускает Smart Market — платформу, на которой различные компании, в том числе малый бизнес, смогут создавать новые навыки для голосовых ассистентов «Салют». Для этого можно будет использовать шаблоны, иметь навыки программистов необязательно. Навыки для «Салюта» уже сделала «Кофемания» (заказ доставки еды), S7 (покупка авиабилетов) и другие компании.
  • «Сбер» также анонсировал специальный пакетный тариф на услуги компаний, входящих в его экосистему., — «СберПрайм» за 199 руб. в месяц, или 990 руб. в год до конца 2020 года (с 2021-го цена годовой подписки вырастет до 1990 руб.).
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