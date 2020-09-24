Греф назвал нового виртуального помощника Сбербанка
Сбербанк создал новое семейство виртуальных помощников под названием «Салют». Об этом сообщил глава компании Герман Греф на презентации нового логотипа банка, трансляцию ведет РБК.
«Мы первый и единственный банк в мире, который начал производить умное устройство», — заявил Греф.
В Сбербанке разработали три «персонажа» голосового помощника из «семейства Салют» — Сбер, Афина и Джой. Пользователь может выбрать одного из них, у каждого разный голос, характер и манера общения с клиентом. «Пользователь может выбрать ассистента себе по духу и сменить его в любой момент», — отметил глава SberDevices Константин Круглов.
Как рассказал представитель компании, Сбер — молодой ассистент с широким кругозором и мягким чувством юмора, Афина — начитанная и скрупулезная, стремится быть эффективным для пользователя, а Джой старается, чтобы у клиента было больше времени на развлечения, решая бытовые дела за него.