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Греф назвал нового виртуального помощника Сбербанка

Фото:Сбербанк
Фото: Сбербанк

Сбербанк создал новое семейство виртуальных помощников под названием «Салют». Об этом сообщил глава компании Герман Греф на презентации нового логотипа банка, трансляцию ведет РБК.

«Мы первый и единственный банк в мире, который начал производить умное устройство», — заявил Греф.

В Сбербанке разработали три «персонажа» голосового помощника из «семейства Салют» — Сбер, Афина и Джой. Пользователь может выбрать одного из них, у каждого разный голос, характер и манера общения с клиентом. «Пользователь может выбрать ассистента себе по духу и сменить его в любой момент», — отметил глава SberDevices Константин Круглов.

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Герман Греф

Как рассказал представитель компании, Сбер — молодой ассистент с широким кругозором и мягким чувством юмора, Афина — начитанная и скрупулезная, стремится быть эффективным для пользователя, а Джой старается, чтобы у клиента было больше времени на развлечения, решая бытовые дела за него.

Круглов отметил, что при создании «виртуального ассистента» было использовано облачное хранилище компании на базе суперкомпьютера Christofari. Так, помощник может записать клиента в кино, поговорить на различные темы, активно интересуется предпочтениями пользователя.

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Фото:РБК

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Виртуальный ассистент работает в приложении и устройстве SberBox, которое подключается к телевизору. Устройство может включить кино по просьбе клиента, а также закажет ему попкорн через приложение «Самокат». Также помощник может купить что-то из фильма, так как распознает объекты в кадре. Так, в презентации Джой предложила актрисе Кристине Асмус купить платье, которое было показано в фильме «Дублер».

Через планшет SberPortal голосовой помощник узнает клиента по лицу, а также выполняет функции «Умного дома», например, приглушает свет в комнате. Также помощник может позвонить в салон красоты или поликлинику и голосом попросить записать клиента на визит. По словам Круглова, все данные, полученные виртуальным ассистентом, надежно хранятся как банковская тайна.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип компании, в котором нет слова «банк». Новый товарный знак состоит из зеленой надписи «Сбер» и незаконченного круга с градиентом из синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, теперь компания не просто банк, а целая экосистема сервисов.

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