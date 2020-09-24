Греф назвал нового виртуального помощника Сбербанка

Круглов отметил, что при создании «виртуального ассистента» было использовано облачное хранилище компании на базе суперкомпьютера Christofari. Так, помощник может записать клиента в кино, поговорить на различные темы, активно интересуется предпочтениями пользователя.

Виртуальный ассистент работает в приложении и устройстве SberBox, которое подключается к телевизору. Устройство может включить кино по просьбе клиента, а также закажет ему попкорн через приложение «Самокат». Также помощник может купить что-то из фильма, так как распознает объекты в кадре. Так, в презентации Джой предложила актрисе Кристине Асмус купить платье, которое было показано в фильме «Дублер».

Через планшет SberPortal голосовой помощник узнает клиента по лицу, а также выполняет функции «Умного дома», например, приглушает свет в комнате. Также помощник может позвонить в салон красоты или поликлинику и голосом попросить записать клиента на визит. По словам Круглова, все данные, полученные виртуальным ассистентом, надежно хранятся как банковская тайна.

Ранее Сбербанк официально представил новый логотип компании, в котором нет слова «банк». Новый товарный знак состоит из зеленой надписи «Сбер» и незаконченного круга с градиентом из синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, теперь компания не просто банк, а целая экосистема сервисов.