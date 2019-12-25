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Технологии и медиа ,  
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МТС разработала «умную» колонку
В продажу гаджет поступит в первой половине следующего года, сейчас его тестируют сотрудники компании
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома. Об этом говорится в письме директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера, направленного сотрудникам компании (копия есть у РБК).

Представитель МТС подтвердил РБК достоверность письма и что колонка действительно готова. По его словам, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки.

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.

В письме говорится, что компания подарит 1 тыс. гаджетов сотрудникам, которые «помогут совершенствовать искусственный интеллект» и «приблизить сроки запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию».

Виртуальный ассистент разработан на основе искусственного интеллекта, он получил имя «Марвин». В послании отмечается, что он может самостоятельно ставить музыку и аудиокниги, рассказывать новости, управлять умным домом и отвечать на вопросы.

Аналитики оценили российский рынок «умных» колонок
Технологии и медиа

В начале октября новую «умную» колонку представил «Яндекс». «Станция мини» со встроенным голосовым помощником «Алисой» умеет распознавать жесты, в ней также предусмотрен режим игры на музыкальных инструментах. Устройство поступило в продажу 30 октября. Продажи первой умной колонки компании — «Яндекс. Станция» — начались в 2018 году, по данным аналитической компании Canalys, «Яндекс» отгрузил 40 тыс. устройств и занял 14,3% рынка в Центральной и Восточной Европе.

Разработку собственной «умной» колонки начал Сбербанк, сообщали в конце августа источники РБК. Устройство будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий. Как ожидается, презентация гаджета пройдет в 2020 году. «Умную» колонку с голосовым ассистентом «Марусей» в первом квартале следующего года планирует выпустить и Mail.Ru Group.

По оценке аналитиков разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI, по итогам текущего года в России будет продано 320 тыс. колонок с помощником «Алисой». За год это число выросло в восемь раз. Эксперты подсчитали, что 62% продаж придется на собственные устройства «Яндекса», а 38% — на партнерские устройства с «Алисой» (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, часы Elari KidPhone).

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова, Наталия Анисимова
Теги: МТС, колонка
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