В продажу гаджет поступит в первой половине следующего года, сейчас его тестируют сотрудники компании

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома. Об этом говорится в письме директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера, направленного сотрудникам компании (копия есть у РБК).

Представитель МТС подтвердил РБК достоверность письма и что колонка действительно готова. По его словам, виртуальный ассистент тестируется силами сотрудников МТС и приобретает новые навыки.

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.

В письме говорится, что компания подарит 1 тыс. гаджетов сотрудникам, которые «помогут совершенствовать искусственный интеллект» и «приблизить сроки запуска умной колонки в коммерческую эксплуатацию».

Виртуальный ассистент разработан на основе искусственного интеллекта, он получил имя «Марвин». В послании отмечается, что он может самостоятельно ставить музыку и аудиокниги, рассказывать новости, управлять умным домом и отвечать на вопросы.