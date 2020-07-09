Путину показали проект против вируса и приставку для обучения на удаленке
Из-за пандемии коронавируса Агентство стратегических инициатив (АСИ) сфокусировалось на поддержке проектов в области безопасности на производстве, медицины и цифровых решений. Об этом директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян сообщил президенту России Владимиру Путину во время заседания наблюдательного совета агентства 9 июля.
Компания из Южно-Сахалинска «Визитек», в которую в прошлом году инвестировал 100 млн руб. Дальневосточный фонд высоких технологий, представила комплекс «АнтиПандемия» для применения на промышленных производствах. В состав комплекса входят трекеры, которые способны работать без подзарядки четыре месяца и позволяют отслеживать местонахождение сотрудников на предприятии в реальном времени, следить за соблюдением социальной дистанции, а в случае заражения быстро установить, с кем контактировал больной. Также это устройство может быть универсальным ключом для дверей, оборудования, транспорта, средством оплаты еды в столовой, наконец, на нем может храниться электронная подпись.
Как пояснил основатель «Визитека» Рустам Миланов, в основу «АнтиПандемии» легла система мониторинга персонала, которую компания создала для «Мессояханефтегаза» (СП «Газпром Нефти» и «Роснефти»). По словам Аветисяна, технология уже внедрена на Липецком металлургическом комбинате и тестируется в нефтяных компаниях. Задача АСИ — помочь фирме с другими крупными заказчиками. Внедрить «АнтиПандемию» планируют компании «Т Плюс» и «Русагро» и правительство Сахалинской области.
Директор по развитию кемеровской группы «Горный-ЦОТ» Дарья Трубицина рассказала о разработке датчиков, помогающих контролировать уровень запыленности и взрывоопасности на угольных шахтах. Компания внедряет систему пневмогидроорошения, которая в случае необходимости автоматически создает в воздухе водяной туман, который связывает пыль и осаждает ее. Благодаря поддержке АСИ компания выводит на рынок новые разработки по экологическому мониторингу для городов, прибор для аэрозольной дезинфекции помещений объемом до 1 тыс. м куб., а также прибор для предотвращения взрывов шахтного метана.