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Пандемия коронавируса ,  
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Путину показали проект против вируса и приставку для обучения на удаленке

Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) (Фото: kremlin.ru)

Из-за пандемии коронавируса Агентство стратегических инициатив (АСИ) сфокусировалось на поддержке проектов в области безопасности на производстве, медицины и цифровых решений. Об этом директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян сообщил президенту России Владимиру Путину во время заседания наблюдательного совета агентства 9 июля.

Компания из Южно-Сахалинска «Визитек», в которую в прошлом году инвестировал 100 млн руб. Дальневосточный фонд высоких технологий, представила комплекс «АнтиПандемия» для применения на промышленных производствах. В состав комплекса входят трекеры, которые способны работать без подзарядки четыре месяца и позволяют отслеживать местонахождение сотрудников на предприятии в реальном времени, следить за соблюдением социальной дистанции, а в случае заражения быстро установить, с кем контактировал больной. Также это устройство может быть универсальным ключом для дверей, оборудования, транспорта, средством оплаты еды в столовой, наконец, на нем может храниться электронная подпись.

Как пояснил основатель «Визитека» Рустам Миланов, в основу «АнтиПандемии» легла система мониторинга персонала, которую компания создала для «Мессояханефтегаза» (СП «Газпром Нефти» и «Роснефти»). По словам Аветисяна, технология уже внедрена на Липецком металлургическом комбинате и тестируется в нефтяных компаниях. Задача АСИ — помочь фирме с другими крупными заказчиками. Внедрить «АнтиПандемию» планируют компании «Т Плюс» и «Русагро» и правительство Сахалинской области.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июля
Общество

Директор по развитию кемеровской группы «Горный-ЦОТ» Дарья Трубицина рассказала о разработке датчиков, помогающих контролировать уровень запыленности и взрывоопасности на угольных шахтах. Компания внедряет систему пневмогидроорошения, которая в случае необходимости автоматически создает в воздухе водяной туман, который связывает пыль и осаждает ее. Благодаря поддержке АСИ компания выводит на рынок новые разработки по экологическому мониторингу для городов, прибор для аэрозольной дезинфекции помещений объемом до 1 тыс. м куб., а также прибор для предотвращения взрывов шахтного метана.

Выступивший на заседании председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в ходе пандемии выяснилось, что огромное количество переведенных на дистанционное обучение школьников не имеют планшетов и компьютеров. В связи с этим Сбербанк предложил использовать ТВ-приставку, которую его «дочка» «СберДевайсы» выпустила на рынок в феврале. Это устройство подключается к телевизору и Wi-Fi и дает возможность смотреть по телевизору контент онлайн-кинотеатра Okko, YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. Как сообщил Греф, Сбербанк планирует «зашить» в приставку образовательную платформу, а также организовать доступ через нее к суперкомпьютеру. К 1 сентября компания планирует подарить 25 тыс. таких приставок в комплекте с клавиатурами школам. «В школах есть много телевизионных панелей. Если бы было решение по расширению инфраструктуры в школах, мы были бы готовы оказать благотворительную помощь в больших размерах», — отметил глава Сбербанка. Он также попросил Путина дать поручение распространить экспериментальный правовой режим не только на онлайн-образование, что предусмотрено законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, но и на офлайн-образование.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ и спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков во время совещания указал на опасность «цифрового концлагеря». По его словам, в обществе можно наблюдать целый набор страхов из-за внедрения цифровых технологий контроля. «Мы недавно смотрели на проект биометрического браслета, который внедряется среди сотрудников одной из российских горно-металлургических компаний. На вопрос, как они гарантируют, что человек его носит, разработчики ответили, что заказчик попросил сделать этот браслет неснимаемым. Мы поняли, что грань достигнута: должны быть правила, которые позволят нам в какой-то момент во внедрении цифровых технологий остановиться», — отметил Песков. Он предложил при оценке новых нормативных актов проводить не только исследование их регулирующего воздействия, как это происходит сейчас с помощью портала Regulation.gov.ru, но еще и оценку гуманитарного воздействия на общество. По его мнению, это не увеличит сроки принятия законов.

Президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко рассказал о развитии платформы «Автодата» для обмена данными между «умными» автомобилями и дорожной инфраструктурой. Уже создан прототип центральной платформы, который интегрирован с системами «АвтоВАЗа», ГАЗа, Sollers; прототип единого центра фиксации правонарушений на дорогах, в который передается информация из 52 регионов; прототипы систем «умного» страхования, предрейсового осмотра и т.д. Гурко поднял вопросы о выборе оператора этой платформы, о дальнейшем финансировании и о необходимости принять федеральный закон, который регулирует правоотношения ее участников.

Глава департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм отметил, что специалисты естественной монополии вместе с ведущими участниками рынка разработали дорожную карту развития технологии квантовых коммуникаций. В первом квартале этого года РЖД провела испытания отдельных элементов системы, которые «показали возможность построения высокозащищенных федеральных и региональных сетей на основе передовых российских технологий». РЖД приступила к масштабному проекту по строительству магистральной квантовой сети Москва — Санкт-Петербург. «Это будет первая в России действующая сеть федерального масштаба. [На ней] будут апробированы разрабатываемые технологии, сетевая архитектура, вопросы стандартизации решений и сертификации оборудования», — отметил Глейм. К реализации проекта привлечены «Ростелеком» и правительство Санкт-Петербурга. «Это позволит РЖД обеспечить подключение сервисов квантовой связи для конечных потребителей, что станет ключевым драйвером в развитии отрасли», — рассчитывает он. Компания намерена запустить сеть в опытную эксплуатацию в начале 2021 года, а в 2024 году общая протяженность квантовых коммуникационных сетей должна превысить 7 тыс. км.

Теги: Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив, новые технологии ..., пандемия
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