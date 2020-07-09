Путину показали проект против вируса и приставку для обучения на удаленке

Выступивший на заседании председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что в ходе пандемии выяснилось, что огромное количество переведенных на дистанционное обучение школьников не имеют планшетов и компьютеров. В связи с этим Сбербанк предложил использовать ТВ-приставку, которую его «дочка» «СберДевайсы» выпустила на рынок в феврале. Это устройство подключается к телевизору и Wi-Fi и дает возможность смотреть по телевизору контент онлайн-кинотеатра Okko, YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. Как сообщил Греф, Сбербанк планирует «зашить» в приставку образовательную платформу, а также организовать доступ через нее к суперкомпьютеру. К 1 сентября компания планирует подарить 25 тыс. таких приставок в комплекте с клавиатурами школам. «В школах есть много телевизионных панелей. Если бы было решение по расширению инфраструктуры в школах, мы были бы готовы оказать благотворительную помощь в больших размерах», — отметил глава Сбербанка. Он также попросил Путина дать поручение распространить экспериментальный правовой режим не только на онлайн-образование, что предусмотрено законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, но и на офлайн-образование.

Директор направления «Молодые профессионалы» АСИ и спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков во время совещания указал на опасность «цифрового концлагеря». По его словам, в обществе можно наблюдать целый набор страхов из-за внедрения цифровых технологий контроля. «Мы недавно смотрели на проект биометрического браслета, который внедряется среди сотрудников одной из российских горно-металлургических компаний. На вопрос, как они гарантируют, что человек его носит, разработчики ответили, что заказчик попросил сделать этот браслет неснимаемым. Мы поняли, что грань достигнута: должны быть правила, которые позволят нам в какой-то момент во внедрении цифровых технологий остановиться», — отметил Песков. Он предложил при оценке новых нормативных актов проводить не только исследование их регулирующего воздействия, как это происходит сейчас с помощью портала Regulation.gov.ru, но еще и оценку гуманитарного воздействия на общество. По его мнению, это не увеличит сроки принятия законов.

Президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко рассказал о развитии платформы «Автодата» для обмена данными между «умными» автомобилями и дорожной инфраструктурой. Уже создан прототип центральной платформы, который интегрирован с системами «АвтоВАЗа», ГАЗа, Sollers; прототип единого центра фиксации правонарушений на дорогах, в который передается информация из 52 регионов; прототипы систем «умного» страхования, предрейсового осмотра и т.д. Гурко поднял вопросы о выборе оператора этой платформы, о дальнейшем финансировании и о необходимости принять федеральный закон, который регулирует правоотношения ее участников.

Глава департамента квантовых коммуникаций РЖД Артур Глейм отметил, что специалисты естественной монополии вместе с ведущими участниками рынка разработали дорожную карту развития технологии квантовых коммуникаций. В первом квартале этого года РЖД провела испытания отдельных элементов системы, которые «показали возможность построения высокозащищенных федеральных и региональных сетей на основе передовых российских технологий». РЖД приступила к масштабному проекту по строительству магистральной квантовой сети Москва — Санкт-Петербург. «Это будет первая в России действующая сеть федерального масштаба. [На ней] будут апробированы разрабатываемые технологии, сетевая архитектура, вопросы стандартизации решений и сертификации оборудования», — отметил Глейм. К реализации проекта привлечены «Ростелеком» и правительство Санкт-Петербурга. «Это позволит РЖД обеспечить подключение сервисов квантовой связи для конечных потребителей, что станет ключевым драйвером в развитии отрасли», — рассчитывает он. Компания намерена запустить сеть в опытную эксплуатацию в начале 2021 года, а в 2024 году общая протяженность квантовых коммуникационных сетей должна превысить 7 тыс. км.