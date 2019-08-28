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Сбербанк начал работу над собственной «умной» колонкой
В следующем году Сбербанк может представить свою «умную» колонку. Голосовой помощник для нее разработает Центр речевых технологий. Гаджет должен стать стержневым элементом экосистемы банка, считают эксперты
Фото: Александр Демьянчук / Reuters

Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, рассказали три источника, близкие к банку. По словам одного из собеседников РБК, работа пока носит непубличный характер, а презентация устройства возможна не ранее следующего года.

В начале августа банк опубликовал несколько вакансий для направления SberDevices, которые по косвенным признакам указывают, что речь идет именно о разработке «умной» колонки. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», — говорится в описании вакансий. В одной из них указан в качестве требования опыт участия в разработке NLP-платформы (Natural Language Processing, NLP — обработка естественного языка).

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

По словам одного из собеседников РБК, колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ), занимающийся разработкой систем распознавания лиц и голосов. ЦРТ был создан в 1990 году. В апреле Сбербанк официально объявил о приобретении 51% акций ЦРТ у Газпромбанка. Помимо Сбербанка долю в ЦРТ получил венчурный фонд Digital Horizon (размер приобретенного пакета не раскрывается), который инвестирует в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле. Партнеры закрыли сделку 5 августа.

В марте стало известно, что ЦРТ разрабатывает голосового ассистента под рабочим названием «Варвара». Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, компания планирует монетизировать помощника по лицензионной модели: ее можно будет встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из облака. Предполагается, что в «Варвару» будут встроены биометрические технологии.

Представитель ЦРТ отказался комментировать проект и его возможную интеграцию в гаджет от Сбербанка.

Зачем Сбербанку собственный «умный» гаджет — в материале «РБК Pro».

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко
Теги: «Сбербанк», ЦРТ, голосовой помощник, умный дом
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