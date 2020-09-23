Сбербанк купит музыкальный сервис и создаст «СберЗвук»

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В экосистеме Сбербанка появится сервис аудиостриминга, который получит название СберЗвук. Он будет создан на компании Zvooq, которую решила приобрести финансовая организация, сообщает пресс-служба банка.

«Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты», — говорится в сообщении.

Сервис объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира, среди которых Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group, локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании Zvooq. Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил Zvooq с 2014 по 2017 год. Игорь Мухин, который сейчас занимает должность гендиректора, останется в команде.

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