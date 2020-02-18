Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
В Москве побит 70-летний температурный рекорд Общество, 07:46 Директор госпиталя в Ухане умер от коронавируса Общество, 07:30 В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при хлопке в котельной Общество, 07:11 Посол России в Польше о кризисе в отношении двух стран. Главное Политика, 07:00 Зачем Сбербанку собственная ТВ-приставка Pro, 07:00 «Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет Технологии и медиа, 07:00 Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ выявили в 31 регионе России Общество, 06:51 Япония назвала сроки эвакуации незаразившихся пассажиров с лайнера Общество, 06:30 Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса Бизнес, 06:23 В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Общество, 05:41 «Дочка» «Марафон Групп» приобрела долю в «Магните» Бизнес, 05:07 СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф» Бизнес, 04:55 Четыре человека пострадали при стрельбе в кафе на Кипре Общество, 04:29 Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек Общество, 03:52
Технологии и медиа ,  
0 

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«СберДевайсы» разработала ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. В выпуске устройства участвуют и другие компании экосистемы Сбербанка, и по мнению экспертов, оно станет успешным, если в него интегрируют дополнительные функции
Сбербанк SBER ₽251,36 -0,15% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko. Об этом РБК рассказал глава «СберДевайсы» Константин Круглов.

Это небольшое устройство размером 77x53x16 мм, которое подключается к телевизору через HDMI-кабель и к интернету через Wi-Fi, управляется с помощью пульта. Пользователь получает возможность смотреть на телевизоре контент онлайн-кинотеатра Okko, сервиса YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. При этом устройством можно управлять в том числе с помощью голосовых команд через микрофон на пульте. Производство ТВ-приставки осуществляется в Китае. Константин Круглов не назвал размер первой партии, как и планы по продажам, но сообщил, что компания успела произвести довольно много ТВ-приставок до того момента, как китайские фабрики встали из-за вспышки коронавируса. «Часть устройств находится на складе в Москве, часть — в Китае», — сообщил он.

ТВ-приставка станет первым публично известным устройством компании «СберДевайсы». Как пояснил Константин Круглов, ранее его команда сделала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка. Детали он не раскрыл, как и то, над какими еще устройствами работает «СберДевайсы». «Компания фокусируется на создании устройств для жизни с использованием речевых технологий, — описывает Круглов. — Это могут быть как устройства для сегмента b2c, так и b2b: «умные» устройства могут понадобиться почти каждой компании экосистемы Сбербанка». По его словам, компания может работать и на внешних заказчиков, «но приоритет, скорее всего, будет отдаваться компаниям экосистемы».

По данным СПАРК, компания «СберДевайсы» была зарегистрирована в октябре 2019 года и на 100% принадлежит «дочке» Сбербанка — ООО «Цифровые активы». Основной вид деятельности — «производство компьютеров и периферийного оборудования». До этого момента компания входила в структуру банка в качестве отдельного подразделения SberDevices. В начале августа Сбербанк опубликовал несколько вакансий для SberDevice, которые по косвенным признакам указывали, что она работает над собственной «умной» колонкой. Это подтверждали несколько собеседников РБК, в том числе близких Сбербанку.

Сбербанк начал активно развивать свою экосистему с 2017 года, в конце того же года была утверждена новая стратегия, согласно которой к 2020 году банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с такими ИТ-гигантами, как Google, Amazon или Alibaba. Сейчас в экосистему Сбербанка SberX входит более 20 финансовых и нефинансовых компаний из разных отраслей. В конце августа банк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group, куда входит в том числе онлайн-кинотеатр Okko. На конец 2019 года месячная платящая аудитория этого сервиса, по собственным данным, составила 1,1 млн человек, а ежемесячная — 2,8 млн человек.

Выручка легальных онлайн-видеосервисов в первом полугодии 2019 года, по данным TelecomDaily, равнялась 10,62 млрд руб. Лидером рынка был кинотеатр ivi с долей 26,4%, Okko был вторым, занимая 14,2% рынка.

В выпуске ТВ-приставки участвуют еще несколько компаний экосистемы Сбербанка. За ее доставку будет отвечать «СберЛогистика», а приобрести устройство на первом этапе можно будет только на маркетплейсе «Беру!» (входит в совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса»). После старта продаж будет решаться вопрос о выводе устройства в физическую розницу. Константин Круглов не исключил, что в рамках эксперимента устройство можно будет заказать в отделениях Сбербанка.

Партнером, отвечающим за ТВ-контент, выступила компания «ЛайфСтрим», разработчик OTT-сервиса «Смотрешка». Исполнительный директор «ЛайфСтрим» Марина Левочкина отметила, что партнерство с разработчиками Okko Smart Box ее компания рассматривает как первый шаг взаимодействия со всей экосистемой Сбербанка, что позволит расширить круг лояльных пользователей «Смотрешки». По ее словам, в различных пакетах сервиса уже представлено четыре онлайн-кинотеатра. «В случае с Okko Smart Box мы, скорее, выходим на новый тип устройств для распространения сервиса», — пояснила она.

О перспективах проекта — в материале РБК Pro.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
Теги: Сбербанк, Okko, экосистема, онлайн-кинотеатр
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Сбербанк допустил другие банки к сервису быстрых расчетов «Яндекс.Кассы»
Финансы
Rambler Group получит долю в Delivery Club
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в платформу для вертикальных сериалов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter