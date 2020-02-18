«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«СберДевайсы» разработала ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. В выпуске устройства участвуют и другие компании экосистемы Сбербанка, и по мнению экспертов, оно станет успешным, если в него интегрируют дополнительные функции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko. Об этом РБК рассказал глава «СберДевайсы» Константин Круглов.

Это небольшое устройство размером 77x53x16 мм, которое подключается к телевизору через HDMI-кабель и к интернету через Wi-Fi, управляется с помощью пульта. Пользователь получает возможность смотреть на телевизоре контент онлайн-кинотеатра Okko, сервиса YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи программ для отложенного просмотра. При этом устройством можно управлять в том числе с помощью голосовых команд через микрофон на пульте. Производство ТВ-приставки осуществляется в Китае. Константин Круглов не назвал размер первой партии, как и планы по продажам, но сообщил, что компания успела произвести довольно много ТВ-приставок до того момента, как китайские фабрики встали из-за вспышки коронавируса. «Часть устройств находится на складе в Москве, часть — в Китае», — сообщил он.

ТВ-приставка станет первым публично известным устройством компании «СберДевайсы». Как пояснил Константин Круглов, ранее его команда сделала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка. Детали он не раскрыл, как и то, над какими еще устройствами работает «СберДевайсы». «Компания фокусируется на создании устройств для жизни с использованием речевых технологий, — описывает Круглов. — Это могут быть как устройства для сегмента b2c, так и b2b: «умные» устройства могут понадобиться почти каждой компании экосистемы Сбербанка». По его словам, компания может работать и на внешних заказчиков, «но приоритет, скорее всего, будет отдаваться компаниям экосистемы».

По данным СПАРК, компания «СберДевайсы» была зарегистрирована в октябре 2019 года и на 100% принадлежит «дочке» Сбербанка — ООО «Цифровые активы». Основной вид деятельности — «производство компьютеров и периферийного оборудования». До этого момента компания входила в структуру банка в качестве отдельного подразделения SberDevices. В начале августа Сбербанк опубликовал несколько вакансий для SberDevice, которые по косвенным признакам указывали, что она работает над собственной «умной» колонкой. Это подтверждали несколько собеседников РБК, в том числе близких Сбербанку.

Сбербанк начал активно развивать свою экосистему с 2017 года, в конце того же года была утверждена новая стратегия, согласно которой к 2020 году банк должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с такими ИТ-гигантами, как Google, Amazon или Alibaba. Сейчас в экосистему Сбербанка SberX входит более 20 финансовых и нефинансовых компаний из разных отраслей. В конце августа банк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group, куда входит в том числе онлайн-кинотеатр Okko. На конец 2019 года месячная платящая аудитория этого сервиса, по собственным данным, составила 1,1 млн человек, а ежемесячная — 2,8 млн человек.