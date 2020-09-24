SberBox и «СберКласс»: что показал на презентации Сбербанк. Фоторепортаж

Сбербанк 24 сентября представил новый логотип и сервисы цифровой экосистемы. Банк презентовал банкоматы с биометрией, отделения с постаматами и детской зоной, «умную» ТВ-приставку и собственного виртуального ассистента

Новый логотип Сбербанка представляет собой градиентный зелено-желто-синий круг с традиционной галкой. Слово «банк» из названия убрали. На ребрендинг намерены потратить 2,5 млрд руб. в ближайшие пять-шесть лет

В презентации участвовали Михаил и Елизавета Боярские, Андрей Малахов и Кристина Асмус. Боярскому, в частности, объяснили новую концепцию офисов, где появятся детские зоны

Для использования новых банкоматов не нужна будет карточка: они смогут идентифицировать клиента по голосу или лицу, а также будут понимать голосовые команды. В эти устройства добавят новые сервисы экосистемы банка: через банкомат можно будет заказать такси, купить продукты и билеты

В сервисе «Ситимобил» (принадлежит совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group) скоро можно будет прокладывать маршрут для электросамокатов. В ближайшее время такая услуга будет также запущена для велосипедов и общественного транспорта

В офисах Сбербанка появятся пункты выдачи посылок. Банк обещал вскоре запустить возможность 15-минутной курьерской доставки по Москве и Санкт-Петербургу

«Сбер» также показал образовательную платформу для школ «СберКласс», которая предлагает персонализированную модель образования на школьной цифровой платформе. Сейчас «СберКласс» работает в 65 регионах

Часть презентации была посвящена приложению «СберМаркет», через которое можно заказывать продукты. Оно будет рекомендовать покупки на основе предпочтений клиента. «В 2021-м мы предложим подписки на товары, которые вы покупаете регулярно. Как сейчас вы подписываетесь на газеты и журналы, так вы сможете подписываться на бананы и молоко», — сообщил представитель банка

«СберЗвук», о запуске которого на базе сервиса Zvooq Сбербанк объявил 23 сентября, будет предлагать персонифицированные подборки подкастов и музыки

«Сбер» запустит семейство виртуальных ассистентов «Салют», куда входят три виртуальных помощника с разными «характерами»: «Сбер», «Афина» и «Джой»

Еще Сбербанк показал «умную» ТВ-приставку SberBox. В нее интегрирован голосовой помощник «Салют», с чьей помощью можно заказать доставку еды, запустить фильм из онлайн-кинотеатра, играть в игры, слушать песни и аудиокниги, записаться в салон красоты и т.д.

Сбербанк обещает, что с помощью SberBox можно будет заказывать вещи «прямо из фильмов». Искусственный интеллект распознает понравившиеся изделия на кадрах и ищет похожие в интернет-магазинах