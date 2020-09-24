Сбербанк представил новый логотип

Новый логотип организации представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и словом «Сбер». Банк подал заявку на него в мае 2019 года

Фото: sber.ru

Сбербанк официально представил логотип, в котором решил отказаться от слова «банк». Новый товарный знак состоит из надписи «Сбер», выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом и синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри.

Как объяснил Герман Гоеф, в логотипе зеленый цвет — финансы, но добавили и другие, так как Сбербанк теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Логотпы сервисов будут отличаться по цветовой гамме: в логотипе сервиса в сфере медицины «СберЗдоровье» вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса «СберЛизинг» и компании «СберСтрахование» — в зеленом, а у компании «СберРешения» — в светло-синем.

Согласно данным на сайте Роспатента, банк подал заявку на новый логотип в мае 2019 года, в июне 2020-го ее зарегистрировали.

21 сентября стало известно, что вывеску со старой эмблемой банка сняли с головного офиса организации на улице Вавилова в Москве.