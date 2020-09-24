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Сбербанк представил новый логотип

Новый логотип организации представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и словом «Сбер». Банк подал заявку на него в мае 2019 года
Сбербанк SBER ₽230,03 +0,67% Купить
Фото:sber.ru
Фото: sber.ru

Сбербанк официально представил логотип, в котором решил отказаться от слова «банк». Новый товарный знак состоит из надписи «Сбер», выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом и синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри.

Как объяснил Герман Гоеф, в логотипе зеленый цвет — финансы, но добавили и другие, так как Сбербанк теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Логотпы сервисов будут отличаться по цветовой гамме: в логотипе сервиса в сфере медицины «СберЗдоровье» вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса «СберЛизинг» и компании «СберСтрахование» — в зеленом, а у компании «СберРешения» — в светло-синем.

Согласно данным на сайте Роспатента, банк подал заявку на новый логотип в мае 2019 года, в июне 2020-го ее зарегистрировали.

21 сентября стало известно, что вывеску со старой эмблемой банка сняли с головного офиса организации на улице Вавилова в Москве.

СМИ показали новый логотип Сбербанка
Финансы
Фото:РИА Новости

О том, что Сбербанк начал работу над сменой логотипа, источники РБК рассказывали в августе прошлого года. В качестве замены бело-зеленого круга с галками обсуждался в том числе квадрат сине-зеленого цвета. Тогда старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин оценивал стоимость ребрендинга минимум в $300 млн. Как отмечал гендиректор сервисного центра «Вывеска» Юрий Масленников, только на переоформление отделений затраты составят от 4,3 до 7,1 млрд руб.

В последний раз Сбербанк обновлял логотип более десяти лет назад — в 2009 году.

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Автор
Наталия Анисимова
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