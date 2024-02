Объем юаней на счетах банков за рубежом упал до минимумов за 1,5 года

За декабрь остатки юаней на корсчетах банков вне России сократились на четверть и достигли минимума с июня 2022 года. Эксперты связывают это с кредитной активностью участников рынка, но допускают и влияние рисков вторичных санкций

Фото: China Photos / Getty Images

Российские банки на 1 января 2024 года держали на корреспондентских счетах за рубежом остатки в юанях на $6,8 млрд, следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Это минимальный объем с июня 2022 года (тогда было $5,9 млрд). За декабрь валюта на юаневых ностро-счетах сократилась на 25,7%, или на $2,3 млрд.

Для сравнения: средства на долларовых корреспондентских счетах банков за границей в последний месяц 2023 года уменьшились на 11,7%, или на $2 млрд, на счетах в евро — не изменились, на счетах в других валютах недружественных стран — выросли на 9,9%, до $0,9 млрд.

Объем юаней на корсчетах российских банков за рубежом падает три месяца подряд. Пиковый уровень по таким остаткам в течение прошлого года фиксировался 1 февраля — $14,1 млрд.

Почему юаней за пределами России у банков становится меньше

Основная причина сокращения остатков на корреспондентских счетах в юанях в банках-нерезидентах — активность российских банков по выдаче юаневых кредитов внутри страны, считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин: «В декабре мы увидели рост кредитного портфеля в юанях примерно на $7 млрд — с $39 до $46 млрд, при этом объем юаневых депозитов увеличился менее чем на $2 млрд в долларовом выражении. Очевидно, банки «переворачивали» часть кредитного портфеля из «токсичных» валют в юань и частично выдавали новые ссуды в юанях. По всей видимости, банки не могут привлечь достаточный объем юаней на пассивной стороне и вынуждены использовать для кредитования тот запас ликвидности, который держали на корсчетах».

В пользу того, что банки в конце года испытывали потребность в китайской валюте, говорит рост спроса участников рынка на валютные свопы в юанях, которые им предоставляет ЦБ, отмечает Сусин. Он также обращает внимание, что в декабре сократились юаневые остатки не только на корсчетах банков за рубежом, но и на депозитах — на $600 млн, до $1,4 млрд, согласно данным ЦБ.

«Валютные кредиты, как правило, берут на финансирование операций по импорту, поэтому рост юаневого кредитования, по сути, вымывает юани из системы. Можно говорить о локальном дефиците юаневого фондирования на внутреннем рынке в объеме около $7 млрд, или 50 млрд юаней, на протяжении последних шести месяцев», — замечает Сусин.

Как на это влияет ужесточение политики китайских банков

Статистика ЦБ может косвенно свидетельствовать об ужесточении комплаенс-политики иностранных банков-контрагентов по отношению к российским, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Такой сценарий влечет сокращение объемов внешней торговли определенными видами товаров, снижение транзакционной активности и, как следствие, сокращение остатков на корреспондентских счетах за рубежом. <…> Такая ситуация может наблюдаться по корсчетам в китайских и турецких банках».

Как следует из данных ЦБ, помимо юаня в декабре наблюдалось заметное сокращение средств на зарубежных корсчетах в других валютах дружественных стран: такие остатки уменьшились на 39,1%, хотя в абсолютном выражении речь идет об оттоке всего в $1 млрд, до $1,6 млрд.

В середине января Bloomberg писал о введении китайскими госбанками ограничений на работу с некоторыми российскими клиентами, связанными с оборонно-промышленным комплексом. По данным «Ведомостей», как минимум три крупнейших банка Китая — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China — ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов, а банк Chouzhou Commercial, один из ключевых для российских импортеров, приостановил операции таким клиентам. Бизнес также жаловался на проблемы с платежами через турецкие банки, писал «Коммерсантъ».

22 декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который дает полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц. Ограничения также могут быть введены за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России.

Более выраженное снижение остатков на корсчетах в дружественных валютах за рубежом может наблюдаться в январе, но пока такой статистики нет, отмечает Беликов. Он, впрочем, допускает, что российские банки могли сами обратить внимание на указ о вторичных санкциях и превентивно отреагировать на него. «Кто-то из них мог ради предосторожности сократить чистый риск на юрисдикции, контрагенты из которых могли [отреагировать] и в итоге по факту отреагировали на это событие», — говорит Беликов.

Сусин считает, что фактор закрытия встречных корсчетов в юанях из-за санкционных рисков вряд ли серьезно повлиял на статистику. «Если у банка закроется корреспондентский счет в юанях в одном банке, он откроет его в другом банке, и, как правило, у банков есть несколько контрагентов по корреспондентским отношениям. Это гибкий процесс: появляются новые ограничения — какие-то участники уходят, какие-то приходят», — отмечает он.

Банк России ранее обращал внимание на то, как снижение средств российских банков на счетах за рубежом повлияло на их запас валютной ликвидности: за декабрь он сократился на 8,7%, до $44,7 млрд (.pdf). Впрочем, динамика остатков по ностро-счетам не связана с проблемами в расчетах с китайскими и турецкими банками, говорил журналистам глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. «Как правило, это зеркальные операции в том смысле, что есть какие-то компании, которые размещают средства на счетах в банках, и те, соответственно, эту ликвидность куда-то размещают. В частности, на корсчетах в иностранных банках. Может, кому-то из корпоративных клиентов нужно было продать валютную выручку или заплатить налоги, объем валютных депозитов снизился. Соответственно, в активе у банков снижаются остатки на корсчетах», — объяснял он.