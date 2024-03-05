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Война санкций ,  
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ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом

«Ведомости»: ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
Сюжет
Война санкций
Из-за риска санкций для кредитных организаций и их банков-корреспондентов ЦБ рекомендовал банкам не распространять публично информацию о взаимодействии с партнерами за рубежом и механизмах международных расчетов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ рекомендовал банкам не распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмах международных расчетов, чтобы снизить риски попадания под санкции для них самих и их банков-корреспондентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо за подписью зампреда регулятора Ольги Поляковой от 27 февраля. Его получение изданию подтвердили две кредитные организации из топ-30 и один небольшой частный банк.

«Обращаем внимание на необходимость обеспечения конфиденциальности и нераспространения в открытых источниках, рекламных материалах и СМИ чувствительной информации о взаимодействии с иностранными партнерами и механизмах международных расчетов», — говорится в письме.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк также рекомендовал банкам попросить своих клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), «не допускать публичного распространения информации» об иностранных контрагентах, с которыми они работают. Кредитные организации могут определять оптимальные форматы и каналы информирования своих клиентов о возможностях международных расчетов, но должны соблюдать осторожность и не раскрывать сведения неограниченному кругу лиц, указал регулятор.

Из-за риска вторичных санкций для контрагентов или банков-корреспондентов российские кредитные организации и ЦБ стали осторожнее относиться к раскрытию информации о странах, которые продолжили сотрудничество с Россией, отмечает газета. Так, с сайта платежной системы «Мир» убрали перечень стран, где можно расплачиваться российскими картами, а ЦБ на своем сайте больше не публикует отчеты о том, куда и в каком объеме россияне переводят средства, а также откуда и сколько их получают. Регулятор также перестал раскрывать данные банков о кредитах, которые они выдали резидентам России и других государств.

В марте 2022 года Центробанк разрешил банкам, микрофинансовым организациям, страховым компаниям и НПФ не раскрывать сведения о контролирующих лицах, реорганизации и другие данные. Информация о собственниках кредитных организаций исчезла и с сайта регулятора. В ноябре прошлого года ЦБ продлил это решение еще на год, до конца 2024-го.

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Теги
Елена Чернышова
Центробанк санкции против России Банки платежи партнеры
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