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Война санкций ,  
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Вексельберг упрекнул власти из-за ограничений Китая на платежи с Россией

Вексельберг призвал власти к активной позиции из-за ограничений платежей Китаем
Сюжет
Война санкций
Виктор Вексельберг усомнился в том, что причиной остановки расчетов в Китае стало празднование Нового года. Он призвал власти к более активной роли в этом вопросе и предложил единый центр для решения вопросов платежей
Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Позиция России по ситуации с расчетами через зарубежные банки дружественных стран может быть более активной, заявил председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (состояние — $6,8 млрд в рейтинге Forbes) на международном форуме РСПП «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса», передает корреспондент РБК.

«Мы все свидетели того, что турецкие банки в один момент закрыли нам все расчеты. Вот так! Мы свидетели того, что под эгидой китайского Нового года крупные банки закрывают расчеты с нашими контрагентами. При всем уважении к Новому году, я далек от мысли, что это главная причина, почему происходят такого рода события», — сказал бизнесмен.

Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией
Бизнес
Фото:Guang Niu / Getty Images

Вексельберг также высказался за создание в рамках государства единого консолидированного центра, который позволил бы бизнесу работать на внешних рынках.

«И каждая из компаний, а здесь присутствуют представители десятков компаний, решает эти проблемы самостоятельно, так, как она может, и так, как она умеет. У кого-то получается, у кого-то не получается. Мы все являемся свидетелями того, что понятной, выстроенной инфраструктуры у нас на сегодняшний день нет. Но достичь ее можно, мне кажется, только на уровне активной позиции государства», — заявил он.

По словам бизнесмена, взаимодействие бизнеса с Центробанком и крупными финансовыми структурами «остается на уровне диалога, носящего в основном коммерческий аспект». «Мне кажется, нам не сдвинуть эту глобальную проблему, если мы не договоримся с государством об изменении формата работы в этом направлении. У нас нет свободного финансового рынка, у нас нет свободных историй коммуникаций. Мы все попадаем, особенно с крупными контрагентами, которые на сегодняшний день работают, на примере Китая в простую, понятную, выстроенную китайским государством систему работы в этом направлении. Нам кажется, государство должно быть значительно более конструктивным и эффективным», — заключил он.

Обеспечение расчетов сегодня служит наиболее важным вопросом с точки зрения экономической интеграции, заявил в ходе форума основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он согласился с Вексельбергом в необходимости нового механизма для проведения трансграничных расчетов.

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«Нам очень важно создать механизм, если удастся, за счет сетевой системы национальных платежных систем, какого-то взаимодействия центральных банков. <…> Понятно, что вопрос очень сложный, и пока непонятно, как его комплексно и тем более быстро решить, но острота этого вопроса очень высока», — отметил Мордашов. Пока же, по его словам, финансовая система как России, так и стран ЕврАзЭС сильно зависит от глобальной.

Ранее китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией — как по международной системе SWIFT, так и с использованием альтернативных ей российской СПФС и китайской CIPS, сообщила газета «Ведомости». Отмечалось, что из-за отказа проводить платежи произошел срыв ряда сделок.

Для российских импортеров Chouzhou Commercial стал главным расчетным центром благодаря относительно нестрогому комплаенсу и штаб-квартире в городе Иу (один из основных логистических узлов экспорта из Китая в Россию), отмечали «Ведомости».

Об ужесточении госбанками Китая ограничений на работу с клиентами из России в середине января писал Bloomberg. По данным агентства, как минимум два банка инициировали проверку своих российских партнеров. Источники Bloomberg связывали эти меры с решением Вашингтона о введении вторичных санкций против финансовых организаций за сделки, связанные с поставками для российского ВПК. По данным источников «Ведомостей», трое из «большой четверки» банков Китая ужесточили комплаенс: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.

Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям
Финансы
Фото:Burak Kara / Getty Images

В начале года турецкие банки стали массово прекращать обработку платежей из России, некоторым отечественным компаниям закрыли счета. Последовали также ужесточения требований для выдачи банковских карт физлицам. Турецкие власти еще летом 2022 года пообещали США не допустить обхода санкций против России. Вашингтон и Брюссель с тех пор в последующих пакетах ограничений одобрили новые механизмы по предотвращению обхода мер.

Москва считает санкции незаконными и неэффективными, но ожидает, что они сохранятся надолго. В Кремле, в частности, пообещали решать проблему с расчетами с Китаем и Турцией «в рамках тесного диалога между странами».

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Юлия Овчинникова
Виктор Вексельберг Китай Турция Россия
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Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям
Финансы
Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией
Бизнес
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