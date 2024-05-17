Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт достигла рекорда

Доля рубля при оплате экспорта в Европу в марте 2024 года достигла рекордных 58,5%. Однако на показатели могло оказать влияние снижение торговли со странами ЕС при стабильных поставках в Белоруссию

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Доля рубля при расчетах с Европой за экспорт товаров и услуг в марте 2024 года достигла рекордных значений — 58,5% в общей структуре валют. За год этот показатель увеличился на 10,8 процентного пункта, за месяц — на 9,6 п.п., следует из данных ЦБ, которые изучил РБК. По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале приходилось 15,2%, или $15,4 млрд, от общего объема российского товарного экспорта.

ЦБ публикует данные по структуре валют, которые используются для расчетов за экспорт и импорт, по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. Обнародование этой информации возобновилось летом 2023 года после перерыва в полтора года. Раньше данные отражались по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по крупнейшим торговым партнерам (Китай, Турция, Индия, Белоруссия, Казахстан и т.д.). В статистике показана доля рубля, валют недружественных стран (в основном доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

Какие валюты используются при торговле с Европой

ЦБ опубликовал ежемесячные данные с начала 2023 года — за этот период доля рубля в экспорте в Европу колебалась от 43,6% (январь 2023 года) до 53,6% (январь 2024 года), а теперь достигла почти 60%. Регулятор также приводит квартальные данные начиная с 2019 года, из которых следует, что доля рубля начала резко увеличиваться во втором квартале 2022 года. До этого она не превышала 13,7%.

Доля доллара и евро в марте 2024 года, наоборот, оказалась на минимальных значениях — 28,5%. За год показатель снизился на 19 п.п., за месяц — на 5,9. До начала 2022 года доля этих валют была немногим меньше 90%.

Доля валют «дружественных» стран составила 13%, однако это не максимальный показатель. В феврале 2024 года доля этих валют была на уровне 16,8%.

В целом в первом квартале 2024 года доля рубля при расчетах за экспорт с Европой достигла 53,8%, доля долларов и евро — 32,5%, доля валют «дружественных» стран — 13,7%. Для рубля и «дружественных» валют это максимальные значения, для доллара и евро — минимальные.

При расчетах за импорт доля рубля в марте 2024 года составила 52,6%, больше было только в январе 2024 года (53%). Доллары и евро заняли 44,2%, валюты дружественных стран — 3,1%. За первый квартал 2024 года доля рубля также стала максимальной — 52,3%, доля долларов и евро минимальной — 43,5%, доля остальных валют составила 4,2%.

Какими валютами рассчитывались по остальным направлениям Со странами Азии, на которые приходится более 75% российских товарных поставок за рубеж, в первом квартале 2024 года за экспорт преимущественно рассчитывались валютами «дружественных» стран (44,4%), рубль занял долю в 37,5%, доллары и евро — 18,2%. Схожая картина была и при оплате импорта: валюты «дружественных стран занимают 52,4%, рубль — 28,9%, доллары и евро — 18,7%.

Экспорт в страны Америки в первом квартале в основном оплачивался долларами и евро (65,1%), доля рубля составляет 32,4%, доля остальных валют — 2,5%. При этом доля доллара и евро планомерно снижается, а рубля растет. Например, год назад при оплате экспорта на рубли приходилось всего 19,8%, на доллары и евро — 78,2%, при оплате импорта 21,4% и 77,7%, соответственно.

При расчетах за экспорт со странами Африки в первом квартале 2024 года лидируют валюты «дружественных» стран — 51,6%, доля рубля составляла 16,5%, доля долларов и евро — 31,9%. При оплате импорта рубль лидировал — его доля составила 47,4%. Доля долларов и евро — 32,6%, доля валют «дружественных» стран — 20%.

Почему растет доля рубля при расчетах с Европой

Месячные данные о структуре расчетов за экспорт очень волатильны. Мартовскому максимуму доли рубля (58,5%) предшествовали скромные результаты февраля (48,9%), которые близки к минимальным за последние 12 месяцев, обращает внимание старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук: «Тем не менее, общий тренд на увеличение доли рубля в расчетах с регионом «Европа» продолжается. Тут следует напомнить, что помимо ЕС к региону относится и Белоруссия, в торговле с которой рубль играет более важную роль. Следовательно, сокращение объемов или цен поставляемых в ЕС российских товаров при стабильных или растущих поставках в Белоруссию также будут приводить к росту доли рубля в расчетах». С этим согласен и научный сотрудник лаборатории международной торговли института Гайдара Дмитрий Кузнецов. Он добавляет, что Россия также могла нарастить поставки сырой нефти в Белоруссию, в том числе для переработки и последующего импорта нефтепродуктов в Россию для того, чтобы восполнить дефицит, вызванный атаками на российские НПЗ.

Еще одной причиной может быть то, что с апреля 2022 года расчеты за газ, поставляемый в ЕС, перешли в рубли. «Но важно понимать, что в данном случае валюта расчетов не обязательно (даже, скорее всего) не совпадает с валютой контракта, по которому платежи от покупателей по-прежнему поступают в Россию в евро, но конвертируются в рубли и зачисляются на счет экспортера, и поэтому учитываются в статистике ЦБ как расчеты в рублях», — объясняет Кузнецов.

Такая доля может быть также связана с указом президента о спецсчетах для расчетов в рублях за продовольствие, в том числе за свинину, мясо птицы, молоко и сливки, зерновые, растительные масла, однако в этом случае порядок расчетов в рублях свободный, а не обязательный как по газу, напоминает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. «Возможно, в марте по каким-то крупным поставкам начались платежи по новому механизму. Если это так, то в дальнейшем доля рубля может еще возрасти, особенно в случае дальнейшего ужесточения санкционного режима для российского экспорта», — допускает эксперт.

На рост доли расчетов в рублях повлияло то, что режим санкций приводит к трудностям при расчетах со странами ЕС в евро и других валютах, добавляет директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «В целом на фоне снижения товарооборота с ЕС увеличение доли рубля выглядит закономерно», — говорит эксперт.

При этом данные ФТС показывают существенное падение экспорта товаров в регион «Европа» — на 44,3% к первому кварталу 2023 году, и это падение с большой вероятностью вызвано именно сокращением поставок в страны ЕС, а не в Белоруссию, замечает Кузнецов. «Поэтому в данном случае речь, скорее всего, идет о структурных изменениях, которые и повлекли за собой, по сути, технический рост доли рубля в расчетах. Говорить о тенденции, на мой взгляд, здесь крайне преждевременно», — подчеркивает эксперт.

По мнению Фиранчука, динамика доли рубля в расчетах будет зависеть от дальнейших изменений географической структуры и общей динамики торговли, которые, в свою очередь, подвержены влиянию геополитических факторов. Кузнецов не ожидает дальнейшего роста доли рубля в расчетах за экспорт, так как доллары и евро по-прежнему являются доминирующими в международной торговле, поэтому потребность в этих валютах будет почти всегда. «Для российских компаний после 2022 года привлекательность доллара США и евро, безусловно, снизилась, однако эти валюты до сих пор являются доминирующими в мировой торговле, а значит, на эти валюты проще всего покупать импорт на большинстве рынков, они отличаются относительной стабильностью и ликвидностью», — замечает эксперт.

Рубль исторически был и, по всей видимости, остается популярной валютой расчетов со странами ЕАЭС и СНГ, которые интенсивно торгуют с Россией, однако с другими группами стран ситуация сложнее, и в большинстве случаев компании будут избегать использовать относительно неликвидные валюты, предупреждает Фиранчук. «Торговля с основным торговым партнером — Китаем, по всей видимости, будет номинироваться преимущественно в юанях, поскольку эта валюта более ликвидна, а китайские компании во многих случаях имеют усиленную переговорную позицию (за счет большой доли на российских рынках) и могут навязать расчеты в своей национальной валюте», — резюмирует Кузнецов.