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ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

Вкладчики могут забирать средства, накопленные на депозитах, из-за снижения доходов, предупреждает регулятор. В марте россияне уже изъяли из банков 315 млрд руб.

По итогам марта объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%, или на 315 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Сокращение пришлось на третью неделю марта и было связано с разовыми факторами, отмечает регулятор.

«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре Банка России (pdf).

В основном, отток средств населения почувствовали крупные банки (1,6%), но не те, что в ходят в перечень системно значимых — депозитная база 11 крупнейших организаций сократилась всего на 0,8%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%.

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Финансы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отмечает регулятор, к концу марта ситуация с фондированием стабилизировалась. Одна из причин — введение во многих регионах России режима самоизоляции, а также выплаты зарплаты в конце месяца.

«В дальнейшем может возникнуть некоторое дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход», — предупреждает Банк России.

Нерабочие дни в стране продлятся как минимум до 30 апреля. Источники РБК сообщали о возможном сохранении режима самоизоляции на майские праздники.

Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Политика
Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Куда делись средства из банков

В марте кредитные организации столкнулись с резким сокращением профицита ликвидности — более половины от снижения (700 млрд из 1,5 трлн) обеспечил спрос на наличные деньги. К середине апреля объем наличных в обращении вырос на 1 трлн руб., отмечал Bloomberg.

Банк России в марте также зафиксировал заметное увеличение потребительского спроса: больше четверти россиян покупалипродукты и товары повседневного пользования впрок. 6% из этой группы были вынуждены тратить на это свои накопления.

Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в прошедшем месяце частично или полностью потратил свои накопления.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, вклады
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