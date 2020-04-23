ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции

Вкладчики могут забирать средства, накопленные на депозитах, из-за снижения доходов, предупреждает регулятор. В марте россияне уже изъяли из банков 315 млрд руб.

По итогам марта объем вкладов физлиц в российских банках сократился на 1%, или на 315 млрд руб., следует из статистики ЦБ. Сокращение пришлось на третью неделю марта и было связано с разовыми факторами, отмечает регулятор.

«Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен», — говорится в обзоре Банка России (pdf).

В основном, отток средств населения почувствовали крупные банки (1,6%), но не те, что в ходят в перечень системно значимых — депозитная база 11 крупнейших организаций сократилась всего на 0,8%. Ранее ЦБ сообщал об ускорении оттока вкладов до 2%.

Как отмечает регулятор, к концу марта ситуация с фондированием стабилизировалась. Одна из причин — введение во многих регионах России режима самоизоляции, а также выплаты зарплаты в конце месяца.