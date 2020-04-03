Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков
Объем вкладов населения в банках России за десять дней марта сократился в пределах 2% — такие данные приводятся в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс», с которым ознакомился РБК.
«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.
На запрос РБК в Банке России ответили, что оценка регулятора не учитывает движение средств по депозитам 25 марта и позже.
Роспотребнадзор, mos.ru
27 марта Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмом к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем говорилось, что банки с 25 марта столкнулись с ростом числа заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов.