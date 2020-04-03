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Пандемия коронавируса ,  
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Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков

За десять дней марта объем вкладов населения России в банках сократился на 2%, констатировали в Центробанке.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объем вкладов населения в банках России за десять дней марта сократился в пределах 2% — такие данные приводятся в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс», с которым ознакомился РБК.

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.

На запрос РБК в Банке России ответили, что оценка регулятора не учитывает движение средств по депозитам 25 марта и позже.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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27 марта Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмом к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем говорилось, что банки с 25 марта столкнулись с ростом числа заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов.

Такая реакция последовала после заявления президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн руб., отмечено в обращении. Банкиры считают, что клиенты просто не поняли суть нововведения.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное — информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов [о] его реализации. И может спровоцировать набег на банки, первые признаки которого уже видны», — предупредили авторы письма.

ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
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В пятницу, 3 апреля, президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. Заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Кредитная организация при этом получила право требовать документы, подтверждающие снижение доходов.


 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Банк России, коронавирус
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