Центробанк зафиксировал отток вкладов из банков

За десять дней марта объем вкладов населения России в банках сократился на 2%, констатировали в Центробанке.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объем вкладов населения в банках России за десять дней марта сократился в пределах 2% — такие данные приводятся в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс», с которым ознакомился РБК.

«По предварительным данным, с 15 по 25 марта произошло снижение вкладов населения в пределах 2%. Однако ближе к концу месяца, по данным оперативного мониторинга крупнейших банков, ситуация стабилизировалась», — отмечено в документе.

На запрос РБК в Банке России ответили, что оценка регулятора не учитывает движение средств по депозитам 25 марта и позже.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

27 марта Ассоциация банков России (АБР) обратилась с письмом к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем говорилось, что банки с 25 марта столкнулись с ростом числа заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов.