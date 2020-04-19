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Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Агентство указывает, что всплески снятия наличных происходили после обращений Владимира Путина, где он говорил о мерах по борьбе с коронавирусом. После продления нерабочего периода ЦБ фиксировал всплеск, который сменился спадом
Фото: Максим Змеев / Reuters

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Согласно приведенному агентством графику, ежемесячная сумма наличных, которую в апреле выдали отделения и банкоматы, составила 326,9 млрд руб. Ранее ЦБ отчитался о том, что в марте объем наличных в обращении вырос на 700 млрд руб, а структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился на 1,5 трлн руб. Bloomberg уточняет, что купюрами отделения и банкоматы в марте выдали 700,9 млрд руб. С учетом этих данных, россияне получили наличными 1,026 трлн руб. в общей сумме.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай пояснил агентству, что граждане опасались того, что в нерабочий период банки будут закрыты. Он добавил, что они сняли наличные по тем же причинам, по которым люди начали запасаться продуктами.

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Агентство при этом указывает, что «ежедневные всплески» снятия наличных в России совпадают с обращениями президента Владимира Путина, в которых тот объявлял о мерах по борьбе с коронавирусом. По данным Bloomberg, вспышка снятия денег произошла после того, как Путин сообщил о налоге в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Другие всплески, отмечает агентство, произошли после того, как президент продлил нерабочий период до 30 апреля.

Согласно графику агентства, наибольший объем выданных наличных (165,4 млрд) руб. ЦБ зафиксировал 27 марта. При этом за день до того, как стало известно о том, что сделка ОПЕК+ не будет продлена, банкоматы и отделения выдали наличные на общую сумму 63,8 млрд руб. Переговоры по сделке проходили 6 марта, по окончанию стороны не смогли прийти к соглашению, а 9 марта цены на нефть обвалились почти на 30%. В связи с нестабильностью нефтяного рынка ОПЕК, страны, не входящие в картель, а также Россия заключили новую сделку, которая предполагает общее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в ближайшие два месяца.

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Путин 25 марта объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. Тогда же он сообщил о введении налога на проценты по вкладам свыше миллиона руб (в графике Bloomberg 26 марта). О том, что нерабочий период будет продлен до 30 апреля, президент заявил 2 апреля (эта же дата отражена в графике агентства). Тогда общая сумма снятых наличных, по данным Bloomberg, не превышала 3,8 млрд руб. На следующий день ЦБ зафиксировал ее увеличение до 25,1 млрд руб. Наибольший объем выданных наличных был зарегистрирован 8 апреля, тогда россияне сняли в общей сумме 72,4 млрд руб. Затем, согласно графику Bloomberg, эта сумма начала снижаться. Так, 15 апреля она не превышала 11,1 млрд руб.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Центробанк, коронавирус, Владимир Путин, снятие наличных
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