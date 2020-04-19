Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Агентство указывает, что всплески снятия наличных происходили после обращений Владимира Путина, где он говорил о мерах по борьбе с коронавирусом. После продления нерабочего периода ЦБ фиксировал всплеск, который сменился спадом

Фото: Максим Змеев / Reuters

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.

Согласно приведенному агентством графику, ежемесячная сумма наличных, которую в апреле выдали отделения и банкоматы, составила 326,9 млрд руб. Ранее ЦБ отчитался о том, что в марте объем наличных в обращении вырос на 700 млрд руб, а структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился на 1,5 трлн руб. Bloomberg уточняет, что купюрами отделения и банкоматы в марте выдали 700,9 млрд руб. С учетом этих данных, россияне получили наличными 1,026 трлн руб. в общей сумме.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай пояснил агентству, что граждане опасались того, что в нерабочий период банки будут закрыты. Он добавил, что они сняли наличные по тем же причинам, по которым люди начали запасаться продуктами.

Агентство при этом указывает, что «ежедневные всплески» снятия наличных в России совпадают с обращениями президента Владимира Путина, в которых тот объявлял о мерах по борьбе с коронавирусом. По данным Bloomberg, вспышка снятия денег произошла после того, как Путин сообщил о налоге в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн руб. Другие всплески, отмечает агентство, произошли после того, как президент продлил нерабочий период до 30 апреля.