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Больше четверти россиян закупили товары впрок на фоне эпидемии

Запасы продуктов и повседневных товаров делали 27% россиян, выяснил ЦБ. В отличие от 2014 года, скупки товаров длительного пользования почти не было. Менее 2% признались, что запасались на заемные деньги
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последний месяц 27% россиян совершали внеплановые покупки продуктов и повседневных товаров, чтобы сделать запасы, говорится в исследовании Банка России. Лишь 9% участников телефонного опроса признались, что спонтанно покупали товары длительного пользования, в частности смартфоны, электронику или бытовую технику.

«Траты в большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой предотвратить серьезные траты в будущем, а не «инвестиционными» вложениями в товары длительного пользования, как это было во время кризиса 2014–2015 годов», — отмечает ЦБ. Регулятор связывает повышенный спрос россиян на повседневные товары с «предстоящей неопределенностью».

Для оценки инфляционных ожиданий и потребительских настроений 2–10 апреля Банк России провел телефонный опрос. В нем участвовали 1560 граждан старше 18 лет в 82 регионах. Погрешность исследования составляет 3%.

По его данным, в марте объем наличных денег в обращении вырос на 700 млрд руб., а к середине апреля, то есть за полтора месяца, превысил 1 трлн руб., обратил внимание Bloomberg.

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
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На какие деньги россияне делали закупки

Граждане запасались продуктами и другими товарами в основном на имеющиеся в распоряжении деньги. 6% из тех, кто делал запасы, потратил на это собственные сбережения. Еще 1–2% опрошенных признались, что взяли кредит.

Каждый четвертый респондент (26%) сообщил, что в прошедшем месяце частично или полностью потратил свои накопления. 23% россиян вообще не имели сбережений. Оставшаяся половина опрошенных утверждают, что пока не пользовались «подушкой безопасности».

Как отмечает ЦБ, полученные на этот вопрос ответы «не могут быть сопоставлены с данными о наличии сбережений в семье, полученными в ходе других телефонных или поквартирных опросов», поскольку исследователи использовали иную методологию.

Потребители пока не наращивают долги

Каждый шестой опрошенный (16%) сообщил, что за последний месяц он или его семья обращались за кредитом или брали в долг. Но большинство респондентов из этой группы (13%) занимали деньги не ради покупки товаров.

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«Об ажиотажных покупках товаров, как повседневных, так и длительного пользования, в кредит говорить не приходится», — делают вывод аналитики ЦБ. По их мнению, россияне использовали кредиты для покрытия кассовых разрывов в семейном бюджете, а предприниматели брали в долг ради спасения бизнеса.

За последний месяц чаще всего за кредитами обращались малообеспеченные граждане (24%), предприниматели и самозанятые (23%).

Автор: Юлия Кошкина
Теги: потребление, коронавирус, торговля
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