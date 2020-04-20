Больше четверти россиян закупили товары впрок на фоне эпидемии

Запасы продуктов и повседневных товаров делали 27% россиян, выяснил ЦБ. В отличие от 2014 года, скупки товаров длительного пользования почти не было. Менее 2% признались, что запасались на заемные деньги

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За последний месяц 27% россиян совершали внеплановые покупки продуктов и повседневных товаров, чтобы сделать запасы, говорится в исследовании Банка России. Лишь 9% участников телефонного опроса признались, что спонтанно покупали товары длительного пользования, в частности смартфоны, электронику или бытовую технику.

«Траты в большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой предотвратить серьезные траты в будущем, а не «инвестиционными» вложениями в товары длительного пользования, как это было во время кризиса 2014–2015 годов», — отмечает ЦБ. Регулятор связывает повышенный спрос россиян на повседневные товары с «предстоящей неопределенностью».

Для оценки инфляционных ожиданий и потребительских настроений 2–10 апреля Банк России провел телефонный опрос. В нем участвовали 1560 граждан старше 18 лет в 82 регионах. Погрешность исследования составляет 3%.

По его данным, в марте объем наличных денег в обращении вырос на 700 млрд руб., а к середине апреля, то есть за полтора месяца, превысил 1 трлн руб., обратил внимание Bloomberg.