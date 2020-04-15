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Финансы ,  
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Банки столкнулись с оттоком 700 млрд руб. из-за роста спроса на наличные

На фоне пандемии коронавируса растет использование наличных денег россиянами, констатировал ЦБ. Поведение клиентов привело к резкому сокращению ликвидности в банковском секторе
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В марте величина структурного профицита ликвидности в банковском секторе снизилась на 1,5 трлн руб., следует из опубликованной статистики ЦБ. Избыток средств в системе сократился до 2,3 трлн руб. — это сопоставимо с показателями конца 2017 года.

Отток ликвидности из банков связан с ростом спроса на наличные, указывает регулятор. Объем наличных в обращении в марте вырос на 0,7 трлн руб, что составляет почти половину от величины сокращения ликвидности сектора в марте. ЦБ при этом учитывает наличные, которые используются для пополнения касс и банкоматов.

«В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции», — говорится в обзоре Банка России. ЦБ рассчитывает, что изъятые в виде наличных средства будут постепенно возвращаться в банковскую систему.

Отток с депозитов в марте

Ранее ЦБ сообщал, что за десять дней марта объем вкладов россиян в банках сократился на 2%. Такое резкое снижение было зафиксировано в период с 15 по 25 марта (не включительно). В конце месяца ситуация стабилизировалась, подчеркивал регулятор.

25 марта Владимир Путин в публичном обращении предложил ввести налог на процентные доходы с депозитов на сумму от 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.

Снижение профицита ликвидности в банковском секторе также связано с действиями кредитных организаций, говорится в обзоре регулятора. В марте банки увеличили остатки на корсчетах в ЦБ из-за волатильности на рынках.

«Отдельные кредитные организации стремились сформировать запас средств на случай непредвиденных крупных клиентских оттоков. На этом фоне для сглаживания возникающих дисбалансов Банк России, помимо депозитных аукционов, проводил аукционы репо «тонкой настройки», — говорится в обзоре.

Банк России снизил прогноз по размеру структурного профицита ликвидности. На конец 2020 года показатель будет на уровне 2,1-2,7 трлн руб. вместо ожидаемых 3,4–3,9 трлн. Как отмечает ЦБ, новый прогноз учитывает изменения в обращении наличных, а также решение регулятора приостановить покупку золота на внутреннем рынке.

Влияние сделки по продаже доли в Сбербанке правительству будет отражено в прогнозе по ликвидности позднее, подчеркнул ЦБ. Сделка была закрыта 10 апреля.

Правительство закрыло сделку по выкупу Сбербанка за 2,14 трлн руб.
Финансы

Что происходит со вкладами

Банк России не приводит данные по изменению объема средств на депозитах населения в марте. По итогам февраля прирост розничного депозитного портфеля замедлился и составил 9% в годовом выражении.

Причина — отток средств вкладчиков с валютных депозитов. Прирост этого сегмента в портфеле снизился до 2,3% к концу февраля (с 6,3% в январе). При этом прирост средств населения на рублевых вкладах ускорился до 10,8% в годовом выражении.

На конец февраля на валютные депозиты приходилось 20,5% от всего объема средств вкладчиков. Показатель немного вырос из-за переоценки, связанной с ослаблением рубля, отметил ЦБ.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ликвидность, вклады
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