Банки столкнулись с оттоком 700 млрд руб. из-за роста спроса на наличные

На фоне пандемии коронавируса растет использование наличных денег россиянами, констатировал ЦБ. Поведение клиентов привело к резкому сокращению ликвидности в банковском секторе

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В марте величина структурного профицита ликвидности в банковском секторе снизилась на 1,5 трлн руб., следует из опубликованной статистики ЦБ. Избыток средств в системе сократился до 2,3 трлн руб. — это сопоставимо с показателями конца 2017 года.

Отток ликвидности из банков связан с ростом спроса на наличные, указывает регулятор. Объем наличных в обращении в марте вырос на 0,7 трлн руб, что составляет почти половину от величины сокращения ликвидности сектора в марте. ЦБ при этом учитывает наличные, которые используются для пополнения касс и банкоматов.

«В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги. Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции», — говорится в обзоре Банка России. ЦБ рассчитывает, что изъятые в виде наличных средства будут постепенно возвращаться в банковскую систему.

Отток с депозитов в марте Ранее ЦБ сообщал, что за десять дней марта объем вкладов россиян в банках сократился на 2%. Такое резкое снижение было зафиксировано в период с 15 по 25 марта (не включительно). В конце месяца ситуация стабилизировалась, подчеркивал регулятор. 25 марта Владимир Путин в публичном обращении предложил ввести налог на процентные доходы с депозитов на сумму от 1 млн руб. Уже через день крупные банки зафиксировали рост заявлений клиентов о закрытии вкладов, писал РБК. Участники рынка предупреждали ЦБ о риске «набега» вкладчиков.

Снижение профицита ликвидности в банковском секторе также связано с действиями кредитных организаций, говорится в обзоре регулятора. В марте банки увеличили остатки на корсчетах в ЦБ из-за волатильности на рынках.