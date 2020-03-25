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Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб.

В России должны подпадать под налоги проценты по банковским вкладам, если их размер составляет свыше 1 млн руб., заявил президент Владимир Путин. Также налог предлагается ввести на доходы от вложений в ценные бумаги, ими будут обложены проценты и доходы от ценных бумаг на сумму выше 1 млн руб. Об этой мере объявил Владимир Путин в ходе обращения, трансляцию которого вел РБК.

Размер налога — 13%.

Также должны быть повышены налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, новый размер налога — 15%. Владимир Путин пригрозил, что Россия выйдет из соглашений об избежании двойного налогообложения с теми странами, которые не пойдут на повышение налогов на дивиденды.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
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