Греф допустил приватизацию 25% Сбера

Для контроля над банком государству «достаточно» доли в 25%, считает Греф. Он назвал приватизацию полезной для российской экономики

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большую часть компаний с госучастием в России можно приватизировать, в том числе Сбер, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — сказал Греф.

По его мнению, для контроля над компанией государству «достаточно 25%». Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает Греф.

Сбер — один из крупнейших российских банков, одна из системно значимых кредитных организаций. С 2020 года 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные акции находятся в публичном обращении.

«Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей», — сказал Греф.

По его мнению, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например, на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.

Министерство финансов ранее внесло в правительство список компаний с госучастием для возможной частичной приватизации. Речь идет о примерно 30 крупных компаниях с долей государства более 50%, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

В октябре Силуанов предложил правительству приватизировать 100% госкомпании «Росспиртпром», проведя аукцион в этом году. Основной вид деятельности организации — производство пищевого спирта. В нее входят восемь заводов в нескольких регионах России.

В мае 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. По его словам, для этого необходимо исполнить ряд поручений президента по формированию «внутреннего инвестора», чтобы до приватизации понять, кому продавать.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал, что для построения новой модели роста экономики, опирающейся на внутренние ресурсы, нужны деньги, привлечь которые можно в том числе с помощью приватизации. Греф поддержал идею Костина, положительно о ней высказывались глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин.

Позднее Костин назвал среди активов, которые можно было бы приватизировать, — доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома», а также коньячные заводы. Гендиректор РЖД Олег Белозеров допустил приватизацию компании «в каком-то формате».