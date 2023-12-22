 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Греф допустил приватизацию 25% Сбера

Герман Греф: подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано
Для контроля над банком государству «достаточно» доли в 25%, считает Греф. Он назвал приватизацию полезной для российской экономики
Сбербанк SBER ₽269,91 +1,78% Купить
Сбербанк SBERP ₽269,66 +1,87% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Большую часть компаний с госучастием в России можно приватизировать, в том числе Сбер, заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят», — сказал Греф.

По его мнению, для контроля над компанией государству «достаточно 25%». Если правительство решит отдать на приватизацию 25%, это повысит инвестиционную привлекательность российского рынка, считает Греф.

Глава ВТБ предложил новый этап приватизации
Экономика
Андрей Костин

Сбер — один из крупнейших российских банков, одна из системно значимых кредитных организаций. С 2020 года 50% плюс 1 акция ПАО «Сбербанк» владеет Фонд национального благосостояния России, контролируемый правительством. Остальные акции находятся в публичном обращении.

«Нужна ли приватизация? На мой взгляд, нужна. Нужна. У нас очень высокая доля государственной экономики. Для повышения конкуренции и удовлетворения спроса людей», — сказал Греф.

По его мнению, если приватизация произойдет, это «будет полезно». Деньги, которые можно получить от приватизации, следует потратить на инвестиционные проекты, например, на строительство инфраструктуры и высокоскоростных магистралей, предложил он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Путин исключил деприватизацию в России
Экономика
Владимир Путин

Министерство финансов ранее внесло в правительство список компаний с госучастием для возможной частичной приватизации. Речь идет о примерно 30 крупных компаниях с долей государства более 50%, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

В октябре Силуанов предложил правительству приватизировать 100% госкомпании «Росспиртпром», проведя аукцион в этом году. Основной вид деятельности организации — производство пищевого спирта. В нее входят восемь заводов в нескольких регионах России.

В мае 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. По его словам, для этого необходимо исполнить ряд поручений президента по формированию «внутреннего инвестора», чтобы до приватизации понять, кому продавать.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал, что для построения новой модели роста экономики, опирающейся на внутренние ресурсы, нужны деньги, привлечь которые можно в том числе с помощью приватизации. Греф поддержал идею Костина, положительно о ней высказывались глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин.

Позднее Костин назвал среди активов, которые можно было бы приватизировать, — доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома», а также коньячные заводы. Гендиректор РЖД Олег Белозеров допустил приватизацию компании «в каком-то формате».

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Персоны
Яна Ломакина
Сбербанк Герман Греф приватизация
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Минфин составил список компаний с госучастием для частичной приватизации
Экономика
Минфин заявил об отсутствии на повестке вопроса о крупной приватизации
Экономика
В Москве заочно арестовали одного из авторов приватизации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Полиция разгоняет протестующих против реформ Милея в Аргентине. Видео Политика, 11:43
Сбербанк подорожал на словах Грефа о прибыли, дивидендах и приватизации Инвестиции, 11:38
Греф допустил приватизацию 25% Сбера Финансы, 11:35
Два проекта «Сбера» стали победителями премии «Компания будущего 2023» РБК+, 11:30
В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги Общество, 11:26
Недвижимость в Сочи: перегретый рынок или прибыльный инструмент Pro, 11:23
Прервавшего безголевую серию Овечкина включили в число звезд дня НХЛ Спорт, 11:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Бельгии рождественская елка упала и убила человека. Видео Общество, 11:11
МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США Политика, 11:06
Лидера нападавшей на прохожих банды этапировали в Петербург Общество, 11:00
Основатель «Рольфа» назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу Бизнес, 10:59
Собственные торговые марки: спасут ли они от санкций и инфляции Pro, 10:57
Новое правительство Аргентины одобрило расчеты в биткоинах по договорам Крипто, 10:55
S7 и «Уральские авиалинии» урегулировали спор с лизингодателями самолетов Бизнес, 10:54