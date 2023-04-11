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Глава ВТБ предложил новый этап приватизации

Глава ВТБ Андрей Костин предложил новый этап приватизации
Источником денег на строительство новой модели российской экономики могут стать приватизация и увеличение госдолга, считает Андрей Костин. Бизнес накопил инвестиционный потенциал, деньги в стране есть, написал он в колонке для РБК
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Западные санкции разрушили несущие элементы экономики, сложившейся в России за последние тридцать лет, новую модель можно построить, начав с трех приоритетов — новые логистические коридоры, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности страны, написал в колонке для РБК президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По мнению Костина, деньги на эти цели изыскать реально: для этого можно провести:

— новый этап приватизации,

— существенно нарастить объемы госдолга,

— распределять госбюджет исходя из вышеозначенных приоритетов экономики.

Приватизация в последние годы не фигурировала в качестве серьезного источника финансирования государственных программ, а госзаимствования и, соответственно, рост расходов сдерживаются конструкцией бюджетного правила.

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Перед правительством стоит задача профинансировать все необходимые расходы, в том числе связанные с проведением специальной военной операции, восстановлением и интеграцией новых регионов и защитой от эффектов санкций, и при этом уложиться в заданные параметры дефицита бюджета (2,9 трлн руб. в 2023 году). Ранее власти обсуждали с крупным бизнесом взнос с прибыли компаний, который должен пополнить бюджет на 250–300 млрд руб.

В ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать, замечает глава ВТБ, однако сегодня — время действовать.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — пишет Андрей Костин.

На 1 марта 2023 года, по данным Банка России, средства на счетах организаций составляли 20,8 трлн руб., а депозиты бизнеса в банках — почти 28 трлн.

«Возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важны готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива», — уверен глава ВТБ.

По словам Костина, можно привести десятки примеров, когда государственный монополист (квазимонополист) не способен оперативно и эффективно справиться с отраслевыми вызовами.

«В качестве примера возьму логистику. Более 50 лет ориентированный на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлялся по трубопроводной системе. За последние 12 месяцев географией сбыта стал весь мир. В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов. Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет», — указал он, заключив, что «приватизация обеспечит такое важное условие здорового функционирования экономики, как конкуренция». «Плюсами» приватизационного процесса он также назвал «укрепление основ рыночных механизмов; придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью; формирование новой генерации менеджеров — качественный управленческий ресурс всегда в дефиците».

В 2015–2016 годах на фоне первой волны санкций и низких цен на нефть власти обсуждали «большую приватизацию», включая продажу госпакетов в «Башнефти», «Алросе», ВТБ. Однако по существу тот этап привел только к одной масштабной сделке — продаже 19,5% акций «Роснефти» иностранным инвесторам (принесла бюджету около 700 млрд руб.). В 2017–2020 годах ежегодные поступления от продажи государственных пакетов акций компаний составляли 12–14 млрд руб., в 2021 году опустились до 5,3 млрд. «Фактические темпы приватизации недостаточны для достижения поставленной правительством цели повышения темпов экономического развития за счет сведения к минимуму участия государства в деятельности коммерческих компаний на конкурентных рынках к 2024 году», — заявлял в 2021 году аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Помимо ресурсов приватизации, Костин также предлагает использовать пространство, которое дает низкий уровень российского госдолга. «Разница между текущим уровне госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн рублей», — пишет банкир. По его словам, крупнейшие банки могли бы более активно участвовать в покупке облигаций федерального займа.

Министр финансов Антон Силуанов в марте говорил, что низкий госдолг — это «преимущество, которое дает [России] возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствования, финансирования расходов бюджета в будущем».

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
приватизация Андрей Костин ВТБ Бюджет санкции
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