Белозеров допустил приватизацию РЖД «в каком-то формате»

Приватизация Российских железных дорог возможна в «некоем формате» в будущем, допускает Олег Белозеров. Глава ВТБ Андрей Костин называл РЖД среди тех госактивов, которые можно было бы приватизировать

Олег Белозеров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Вопрос о приватизации РЖД не стоит на повестке дня, но в будущем возможен ее некий формат, считает гендиректор компании Олег Белозеров.

«Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что это вопрос не сегодняшнего дня», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Белозеров отметил, что РЖД уже стоят в плане приватизации как ОАО.

По словам Белозерова, компания сейчас регулярно бьет рекордные показатели времен СССР: «У нас выше грузооборот, скорость и ряд других показателей. Мы поднялись на верхние позиции в мировом рейтинге железных дорог». Сейчас «Российские железные дороги» самые грузонапряженные в мире, занимают второе место по грузообороту, третье место — по протяженности, заявил глава компании.

100% акций РЖД принадлежат Российской Федерации, полномочия акционера осуществляет правительство. По состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал компании составляет 3 трлн 212,18 млрд руб.

С предложением приватизировать неконтрольные пакеты крупных компаний, таких как РЖД, в апреле выступал глава ВТБ Андрей Костин. Среди других возможных кандидатов он называл доли в «Транснефти», «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и коньячные заводы. В апреле в колонке для РБК Костин писал, что возобновление программы приватизации «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».

Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею Костина о новой приватизации в России, положительно о ней высказывались глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин.

В 2019 году Белозеров говорил, что на тот момент приватизация РЖД была бы нецелесообразной, она спровоцировала бы «какое-то количество непрогнозируемых проблем». «Если выстроится нормальная система прейскуранта с хорошей прибыльностью, доходностью, тогда, может быть, и можно будет рассматривать алгоритм приватизации», — отмечал он тогда (в плане приватизации на 2020–2022 годы РЖД не было).