 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Белозеров допустил приватизацию РЖД «в каком-то формате»

Глава РЖД Белозеров допустил приватизацию госкомпании «в каком-то формате»
Приватизация Российских железных дорог возможна в «некоем формате» в будущем, допускает Олег Белозеров. Глава ВТБ Андрей Костин называл РЖД среди тех госактивов, которые можно было бы приватизировать
Олег Белозеров
Олег Белозеров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Вопрос о приватизации РЖД не стоит на повестке дня, но в будущем возможен ее некий формат, считает гендиректор компании Олег Белозеров.

«Проанализировав нашу деятельность с момента создания, можно сделать выводы, что мы движемся с неплохим темпом и в правильной конструкции. Приватизацию в каком-то формате можно рассматривать в будущем. Мне кажется, что это вопрос не сегодняшнего дня», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Белозеров отметил, что РЖД уже стоят в плане приватизации как ОАО.

По словам Белозерова, компания сейчас регулярно бьет рекордные показатели времен СССР: «У нас выше грузооборот, скорость и ряд других показателей. Мы поднялись на верхние позиции в мировом рейтинге железных дорог». Сейчас «Российские железные дороги» самые грузонапряженные в мире, занимают второе место по грузообороту, третье место — по протяженности, заявил глава компании.

100% акций РЖД принадлежат Российской Федерации, полномочия акционера осуществляет правительство. По состоянию на 1 мая 2023 года уставный капитал компании составляет 3 трлн 212,18 млрд руб.

С предложением приватизировать неконтрольные пакеты крупных компаний, таких как РЖД, в апреле выступал глава ВТБ Андрей Костин. Среди других возможных кандидатов он называл доли в «Транснефти», «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и коньячные заводы. В апреле в колонке для РБК Костин писал, что возобновление программы приватизации «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Как российской компании стать резидентом IT Park в Узбекистане

Глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею Костина о новой приватизации в России, положительно о ней высказывались глава Центробанка Эльвира Набиуллина и помощник президента Максим Орешкин.

В 2019 году Белозеров говорил, что на тот момент приватизация РЖД была бы нецелесообразной, она спровоцировала бы «какое-то количество непрогнозируемых проблем». «Если выстроится нормальная система прейскуранта с хорошей прибыльностью, доходностью, тогда, может быть, и можно будет рассматривать алгоритм приватизации», — отмечал он тогда (в плане приватизации на 2020–2022 годы РЖД не было).

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Белозеров РЖД приватизация Акции
Материалы по теме
«Красные линии»: как на ВЭФ обсуждали тему пересмотра итогов приватизации
Экономика
Собянин заявил, что в Москве нет «абсолютно ничего» для приватизации
Экономика
В Альфа-банке назвали источник денег для новой приватизации
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Российский бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан Технологии и медиа, 10:00
Как российской компании стать резидентом IT Park в Узбекистане Pro, 09:47
При обстреле белгородского села Козинка снаряд попал в жилой дом Политика, 09:37
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Три россиянина вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ Спорт, 09:33
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» проведет IPO до конца года Инвестиции, 09:31
Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 09:30
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Мексике крыша церкви обрушилась во время крещения Общество, 09:22
Без этих шести цифровых навыков будет все сложнее устроиться на работу Pro, 09:22
Forbes назвал крупнейшую оставшуюся в России иностранную компанию Бизнес, 09:18
Курс биткоина превысил отметку $28 тыс. впервые с конца августа Крипто, 09:12
Из крупнейших частных клиник Москвы пропал «Спутник V» Общество, 09:00
Магистральный беспилотник: как в России запускают грузовики без водителей Дискуссионный клуб, 09:00
«Себе дороже»: кого не надо продвигать по карьерной лестнице Pro, 08:58