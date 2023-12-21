Минфин составил список компаний с госучастием для частичной приватизации

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министерство финансов внесло в правительство список компаний с госучастием для возможной частичной приватизации, заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Министерство финансов внесло предложение в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов», — отметил Силуанов.

Министр добавил, что ведомство выбрало около 30 крупных компаний, которым «можно было бы подумать о снижении доли государства и замене частным бизнесом».

В октябре Силуанов предложил правительству приватизировать 100% госкомпании «Росспиртпром», проведя аукцион в этом году. Основной вид деятельности организации — производство пищевого спирта. В нее входят восемь заводов в нескольких регионах России.

В мае 2023 года замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. По его словам, для этого необходимо исполнить ряд поручений президента по формированию «внутреннего инвестора», чтобы до приватизации понять, кому продавать.

Позже он уточнил, что вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке, поскольку доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период.



До этого глава ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК написал, что для построения новой модели роста экономики, опирающейся на внутренние ресурсы, нужны деньги, привлечь которые можно в том числе с помощью перезапуска приватизации и наращивания внутреннего госдолга через заимствования на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ).