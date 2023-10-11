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Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром» в этом году

Глава Минфина Силуанов предложил приватизировать «Росспиртпром» в этом году
Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром», проведя аукцион уже в этом году, чтобы «сохранить роль» предприятия как крупнейшего в России производителя и поставщика этилового спирта
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов предложил правительству приватизировать 100% госкомпании «Росспиртпром», проведя аукцион уже в этом году, сообщают «Известия» со ссылкой на направленные премьер-министру Михаилу Мишустину документы Минфина.

Согласно данным СПАРК, «Росспиртпром» находится в федеральной собственности. Уставный капитал на 21 декабря 2020 года составляет 6 млрд 865 млн руб. Чистая прибыль в 2022 году составила 848 млн 733 тыс. руб., чистые активы — 8 млрд 353 млн 252 тыс.

Основной вид деятельности организации — производство пищевого спирта. В нее входят восемь заводов: «Зернопродукт» в Курской области, «ДДД» и «Престиж» в Северной Осетии, «Курскпродукт» в Курской области, «Премиум» в Кабардино-Балкарии, «Ерофеев» в Новосибирской области, «Эталон» и «Абсолют» в Тульской области.

Предложение приватизировать активы компании связано с ослаблением ее позиций: по данным Минфина, доля «Росспиртпрома» на рынке в первом квартале этого года снизилась до 42,5% и до 31,7% с учетом экспорта (в 2022 году — 46,6% и 36,3% соответственно).

Минфин отмечает новые тенденции на рынке, в частности рост числа независимых производителей спирта (в прошлом году — на 84%), увеличение доли алкогольных компаний, которые производят спирт самостоятельно (рост таких продаж по итогам 2022 года на 18%) и рост профицита мощностей.

Учитывая эти изменения, для «сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам», считают в ведомстве.

«Предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет», — говорится в документах Минфина.

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Департамент экономического развития и финансов правительства рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, он согласился с доводами Минфина.

Силуанов попросил поручить Росимуществу провести оценку предприятия. В Минфине уточнили, что оценочные мероприятия по компании еще не завершены. В Росимуществе уточнили, что в настоящий момент идет оценка пакета акций общества.

РБК направил запрос в пресс-службу Росспиртпрома.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
приватизация Росспиртпром Минфин Антон Силуанов
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