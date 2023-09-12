Путин исключил деприватизацию в России

Путин: деприватизации в России не будет

Путин заявил, что деприватизации в России не будет, «кошмарить» никого не собираются, но все должны соблюдать российские законы

Деприватизации в России не будет, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РБК вел трансляцию.

«То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях. Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. <...> Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — сказал президент.

Путин отметил, что глава Генпрокуратуры Игорь Краснов в курсе его позиции. Краснов, находящийся на мероприятии, в ответ кивнул головой.

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