Греф поддержал идеи Костина о приватизации и госдолге

Проведение приватизации может решить задачи структурной перестройки экономики и наполнения бюджета, считает Герман Греф. По его мнению, продажа части госсобственности могла бы поддержать в том числе социальные расходы государства

Герман Греф и Андрей Костин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Идея о новом этапе приватизации, которую в апреле озвучил глава ВТБ Андрей Костин, может быть рассмотрена для выполнения двух задач — фискальной, а также поддержания устойчивости и конкурентоспособности экономики. Такое мнение в интервью РБК высказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, при имеющемся дефиците бюджета (который, по оценкам Сбербанка, составит от 2 до 3% ВВП в 2023 году) стоит задача наполнения бюджета, а с учетом того, что последние годы президент и правительство активно проводят политику сокращения социального неравенства, это требует увеличения социальных расходов наряду с финансированием развития инфраструктуры.

Расходы на эти цели можно было бы обеспечить с помощью увеличения госзаимствований (поскольку уровень госдолга к ВВП в России все еще низкий — менее 20%) и продажи части государственных предприятий, констатировал Греф.

«Я думаю, что рациональна некая комбинация, чтобы целиком и полностью этот период времени пройти. Точно эти проблемы можно решать в том числе с помощью продажи каких-то кусков государственной собственности. В этом смысле и для поддержания устойчивости и конкурентоспособности экономики, и с точки зрения фискальной составляющей это вполне могло бы быть рассмотрено. Но это вопрос политики правительства», — заключил глава «Сбера».

В Кремле идею Костина о приватизации называли «интересной». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом сказал, что обсуждения этого вопроса не ведутся. В Минфине проведение приватизации поддержали, но для этого нужно сформировать внутренний рынок инвестиций, отмечал замминистра Алексей Моисеев.

Массовой приватизации в России ждать не стоит, но есть отрасли, где это возможно, говорил Костин в июне, через два месяца после своей программной статьи. По его словам, эта мера позволит России «удержаться в свободной экономике». Ранее он заявлял, что приватизировать можно доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома».

«Разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн руб.», — также писал глава ВТБ в апреле.