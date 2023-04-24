Среди активов, которые можно было бы приватизировать, — доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильные компании «Ростеха» и «Росатома» и даже коньячные заводы, считает глава ВТБ Андрей Костин

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Новый этап приватизации мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупных компаний, сейчас принадлежащих государству, считает глава ВТБ Андрей Костин, ранее выступивший с инициативой провести приватизацию.

«Приватизация может быть в разной форме. Во-первых, это могут быть какие-то неконтрольные пакеты крупных компаний. Допустим, приватизация 20-процентного пакета «Роснефти» дала столько же денег, сколько за десять лет приватизировали все другие предприятия. У нас есть еще крупные предприятия, «Транснефть» есть, РЖД. Недавно мне наши бизнесмены высказывали, нельзя ли прикупить кусочек «Почты России». Поэтому в этом плане крупные, инфраструктурные [компании] еще оставшиеся могут быть», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Во-вторых, ГЧП. ГЧП у нас не очень развито в последнее время, хотя это очень эффективно, и мы сами прошли через это, мы на базе государственно-частного партнерства с привлечением западных инвесторов построили новый аэропорт «Пулково», скоростные трассы в Питере. Это элемент, который тоже, на мой взгляд, требует дополнительного развития», — добавил он. В качестве активов для приватизации глава ВТБ также вновь упомянул Объединенную судостроительную корпорацию, но «не потому, что там люди плохо работают», а поскольку «эта компания занимает 80% активов отрасли». «Это вообще недопустимо (с точки зрения конкуренции. — РБК), на мой взгляд», — подчеркнул Костин.

Предложение вновь провести приватизацию Костин ранее описал в колонке для РБК. Из-за санкций она была практически остановлена — как следствие, «частный сектор в России серьезно сдал свои позиции», подчеркивал он. Возобновление программы, по мнению главы ВТБ, «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения».

В интервью «России 24» Костин добавил, что даже у больших государственных компаний, в том числе «Ростелекома», «Ростеха» и «Росатома», есть компании, которые не относятся к их основному виду деятельности «и даже не являются профильными» — они могли бы быть приватизированы. Есть также малые и средние предприятия и даже «коньячные заводы, которые принадлежат государству», подчеркнул Костин — при этом раньше на производство коньяка была монополия, а сейчас нет. Если государство не обеспечит наличие активов, в которые бизнес может инвестировать, «то капитал начнет утекать», предупредил он.