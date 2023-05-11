В Минфине заявили о необходимости «большой приватизации» в России

Большая приватизация в России должна состояться, но нужно сформировать рынок, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В апреле председатель правления ВТБ Андрей Костин в колонке для РБК заявил, что западные санкции разрушили несущие элементы экономики России, а новую модель можно построить на основе трех приоритетов: новых логистических коридоров, перезапуска целых отраслей промышленности и укрепления обороноспособности. Чтобы найти деньги на эти цели, он предложил, в частности, провести новый этап приватизации.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть», — считает Костин. Он уверен, что приватизация «не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важны готовность брать на себя риски».

Материал дополняется