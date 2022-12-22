Приложение Россельхозбанка удалили из AppStore из-за санкций

Россельхозбанк посоветовал клиентам отключить автообновления. Пресс-служба предложила воспользоваться версией приложения, которое открывается в браузере. Ранее из AppStore убрали приложение Росбанка

Фото: Андрей Любимов / РБК

Apple удалила приложение Россельхозбанка из магазина приложений AppStore в связи с санкциями западных стран, установленные приложения продолжают работать в штатном режиме, пользователям недоступны только обновления и скачивание. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Обязательно отключите автообновления и не удаляйте уже установленное приложение! Для доступа к дистанционным банковским услугам вы можете воспользоваться интернет-банком или web-версией мобильного банка — это полный аналог приложения, которое открывается в браузере смартфона», — посоветовали в Россельхозбанке.

Пока остаются недоступны некоторые функции приложения, среди которых получение пуш-уведомлений, сканирование QR-кодов и платежных карт, выбор контактов из адресной книги, авторизация по FaceID или отпечатку пальца и др.

Корреспондент РБК убедился в пропаже приложения, при этом инвестиционное приложение банка «РСХБ Управление активами» все еще доступно для загрузки.

Россельхозбанк находится под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании и Канады, в июне банк отключили от международной системы банковских платежей SWIFT. В ноябре в российском МИДе рассказали о планах добиться отмены ограничений против Россельхозбанка для облегчения экспорта сельхозпродукции. Представитель министерства Мария Захарова утверждала, что банк обрабатывает «львиную долю» всех сделок с продовольствием и удобрениями.

В Евросоюзе не исключили возможность снятия санкций с Россельхозбанка, говорил представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он заверил, что ЕС рассмотрит такое решение, для его принятия будет необходимо согласие всех стран — членов организации. Стано при этом подчеркнул, что даже после отключения от SWIFT банку доступны транзакции, хоть они и стали более дорогими и медленными.

Ранее из AppStore пропали приложения Росбанка — «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес». «Если у вас уже есть приложение, пользуйтесь без ограничений, не удаляйте и не переводите в «спящий режим». Отключите в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения», — посоветовали в организации. За неделю до этого, 15 декабря, против Росбанка были введены санкции.