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Финансы ,  
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Приложения Росбанка пропали из App Store после введения санкций США

Из App Store пропали приложения попавшего под санкции Росбанка
Росбанк попал под санкции США 15 декабря. В пресс-службе кредитной организации указали, что ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Приложения Росбанка после введения санкций против кредитной организации со стороны США перестали быть доступны в App Store. В частности, из поисковой выдачи исчезли «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес». Это подтвердили в пресс-службе банка.

При этом для скачивания в магазине приложений Apple на момент написания материала оставалось доступно приложение консьерж-службы «Росбанк lifestyle».

В магазине Google Play все три приложения Росбанка доступны.

В Росбанке заявили, что ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают «стабильно и без ограничений».

«Если у вас уже есть приложение, пользуйтесь без ограничений, не удаляйте и не переводите в «спящий режим». Отключите в настройках смартфона функцию «Сгружать неиспользуемые приложения», — отметили в пресс-службе кредитной организации.

Пользователям, у которых приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» не установлены, рекомендовали воспользоваться интернет-банком, который можно открыть через браузер.

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15 декабря Минфин США ввел санкции против главы «Интерроса» Владимира Потанина и членов его семьи. В список SDN, предполагающий блокировку долларовых активов и операций, попали «Интеррос» и Росбанк. Последний был приобретен Потаниным у ушедшей из России французской группы Societe Generale. Основной акционер банка — благотворительный фонд Потанина с долей 47,5%, еще 45% принадлежат «Интерросу». Американский Минфин выдал лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта 2023 года.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Росбанк App Store санкции приложение Google Play
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