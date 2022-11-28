Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
В Австрии предупредили о блэкауте на Украине без помощи Запада Политика, 04:23
В Охотском море на морозильном траулере произошел пожар Общество, 03:56
Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы от России Политика, 03:52
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
В ЕК допустили снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT Политика, 03:16
Часть жителей Сахалина осталась без света из-за аварии на ТЭЦ Общество, 02:47
Сунак пообещал сохранение или увеличение помощи Киеву в 2023 году Политика, 02:43
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Автомобилисты попросили разрешить производство незамерзайки с метанолом Бизнес, 02:27
В Янцзы нашли затонувший китайский фарфор. Видео Технологии и медиа, 02:00
Белый дом назвал партнерские отношения США при Байдене прочнейшими Политика, 01:55
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 01:54
CNN и Reuters сообщили об аресте племянницы верховного лидера Ирана Политика, 01:50
СК заявил о проверке крушения вертолета с двумя погибшими под Тверью Общество, 01:17
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Война санкций ,  
0 

В ЕК допустили снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT

В ЕК допустили снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT
Евросоюз изучает возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключение к системе SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, в частности, проведения через банк транзакций
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В Евросоюзе рассматривают возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключение к международной системе платежей SWIFT, чего добивается Москва для облегчения экспорта сельхозпродукции, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Известиям».

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств — членов Совета.

Стано отметил, что открытыми остаются «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не попало под санкции и не отключены от SWIFT, в частности, «Газпромбанк», через который проходят транзакции по сделкам в нефтегазовой сфере.

Кроме того, указывает он, ограничения ЕС предполагают исключения, которые позволяют вести дела с попавшими под санкции российскими банками в рамках сделок в сфере продуктов питания и удобрений. Стано сказал, что санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами.

Россельхозбанк находится под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании и Канады. Летом банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.

Читайте на РБК Pro
Хард-дискаунтеры на подъеме: как и на чем стали экономить россияне Как McDonald’s и «ВкусВилл» смогли выстроить узнаваемый образ на рынке Грядет передел мирового авторынка. Кто сойдет с дистанции — The Economist Создатель Jira и Trello: «Успешные люди часто чувствуют себя обманщиками»

Представитель МИД Мария Захарова в конце сентября говорила, что Россия ожидает от ООН «усилий», чтобы добиться от Евросоюза и США отмены ряда ограничений, которые препятствуют полноценным поставкам российских удобрений и зерна на мировой рынок. В частности, речь шла о снятии санкций с Россельхозбанка, который «обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием», говорила Захарова.

В июле при подписании соглашений, по которым из украинских портов вывозится заблокированное там после начала боевых действий зерно, Россия и ООН также договорились о том, что организация будет содействовать устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.

Прямых санкций на поставки нет, однако существует ряд косвенных ограничений, которые препятствуют торговле, например, запрет на вход кораблей под российским флагом в порты ЕС и США.

В начале ноября агентство Reuters сообщало, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Этот вопрос обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами, сказал источник в ООН.

Позднее о том, что Москва добивается снятия санкций с Россельхозбанка и его подключения к SWIFT заново, позже заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин после консультаций по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в Женеве. Временной мерой, по его словам, может стать открытие корреспондентских счетов в некоторых зарубежных банках — например в Citibank и JPMorgan.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Россельхозбанк Еврокомиссия санкции SWIFT
Материалы по теме
МИД заявил о намерении добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT
Политика
Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ отключат от SWIFT 14 июня
Экономика
Глава Россельхознадзора увидел плюсы санкций для роста экспорта продуктов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter