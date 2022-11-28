В ЕК допустили снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT

В ЕК допустили снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к SWIFT

Евросоюз изучает возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключение к системе SWIFT для облегчения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, в частности, проведения через банк транзакций

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В Евросоюзе рассматривают возможность снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключение к международной системе платежей SWIFT, чего добивается Москва для облегчения экспорта сельхозпродукции, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в интервью «Известиям».

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны, — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств — членов Совета.

Стано отметил, что открытыми остаются «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не попало под санкции и не отключены от SWIFT, в частности, «Газпромбанк», через который проходят транзакции по сделкам в нефтегазовой сфере.

Кроме того, указывает он, ограничения ЕС предполагают исключения, которые позволяют вести дела с попавшими под санкции российскими банками в рамках сделок в сфере продуктов питания и удобрений. Стано сказал, что санкции Евросоюза не направлены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами.

Россельхозбанк находится под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании и Канады. Летом банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.

Представитель МИД Мария Захарова в конце сентября говорила, что Россия ожидает от ООН «усилий», чтобы добиться от Евросоюза и США отмены ряда ограничений, которые препятствуют полноценным поставкам российских удобрений и зерна на мировой рынок. В частности, речь шла о снятии санкций с Россельхозбанка, который «обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием», говорила Захарова.

В июле при подписании соглашений, по которым из украинских портов вывозится заблокированное там после начала боевых действий зерно, Россия и ООН также договорились о том, что организация будет содействовать устранению препятствий для экспорта российской сельхозпродукции. Прямых санкций на поставки нет, однако существует ряд косвенных ограничений, которые препятствуют торговле, например, запрет на вход кораблей под российским флагом в порты ЕС и США.

В начале ноября агентство Reuters сообщало, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Этот вопрос обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами, сказал источник в ООН.

Позднее о том, что Москва добивается снятия санкций с Россельхозбанка и его подключения к SWIFT заново, позже заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин после консультаций по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в Женеве. Временной мерой, по его словам, может стать открытие корреспондентских счетов в некоторых зарубежных банках — например в Citibank и JPMorgan.