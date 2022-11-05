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Reuters узнало о просьбе России отменить санкции против банка из-за зерна

Reuters: Россия попросила отменить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна
Москва призвала позволить Россельхозбанку восстановить связи с банками-корресподентами для экспорта зерна, вопрос обсуждается с ЕС и другими сторонами, пишет Reuters. В Госдепе заверили, что хотят видеть на рынках российское зерно
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Россия обратилась с западным странам с предложением отменить санкции против Россельхозбанка, позволив восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна, пишет Reuters со ссылкой на источники.

До введения международных санкций, платежи за российское зерно и другие продукты питания обрабатывали девять международных банков и дочерние компании российских банков в Швейцарии, указывает агентство. Собеседники Reuters не сообщили содержание ответа на предложение Москвы, если такое было направлено.

Вопрос проведения платежей через Россельхозбанк обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами, рассказал источник агентства в ООН. Неназванный сотрудник Еврокомиссии отметил, что европейские санкции не были разработаны для давления на торговлю продовольствием и сельскохозяйственной продукцией российского производства, в ограничения намеренно добавили исключения.

Дипломат, информированный о переговорах сторон по зерновой сделке, рассказал, что Россельхозбанк обсуждался во время беседы о возобновлении соглашения, однако этот вопрос не имел прямого отношения к приостановке Москвой своего участия и последующему изменению позиции.

США предприняли меры, чтобы убедить бизнес в отсутствии санкций на продовольственные товары, рассказал Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента. Ведомство, среди прочего, разослало письма с заверениями в адрес тех компаний, которые стремились получить гарантии, что сделки не будут нарушать ограничительные меры.

«Мы хотим видеть как российское, так и украинское зерно на мировых рынках», — подчеркнул сотрудник Госдепа США.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. В ответ на это власти западных стран ввели санкции, в том числе против крупнейших российских банков. Под блокирующие ограничения США, Евросоюза и Великобритании, в частности, попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк, входящие в топ-20. Их активы и корреспондентские счета в валютах этих стран заморожены. Секторальные санкции США и Евросоюза введены против Россельхозбанка и Газпромбанка.

Россия называет санкции нелегитимными и требует их отменить. В частности, отменить ограничения против Россельхозбанка требовал в конце сентября МИД. «Мы ожидаем от Организации Объединенных Наций усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев, снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок», — говорила представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, банк «обслуживает львиную долю» всех сделок с удобрениями и продовольствием.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Россельхозбанк экспорт зерна отмена санкций Зерновая сделка
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