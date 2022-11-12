МИД заявил о намерении добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT

Подключение банка заново к SWIFT позволит России «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции, считает замглавы МИДа Сергей Вершинин

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия будет добиваться переподключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе совершения платежей SWIFT, заявил журналистам замглавы МИДа Сергей Вершинин после консультаций по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в Женеве. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что это позволит российской стороне «продвинуться вперед» в вопросе устранения препятствий для экспорта своей сельхозпродукции.

«Мы этот вопрос обсуждали и до этого, вчера очень предметно и долго говорили об этом, получили заверения опять со стороны ооновских представителей о том, что они также считают этот вопрос жизненно важным», — сказал Вершинин. «Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться», — добавил дипломат.

Временной мерой, по его словам, может стать открытие корреспондентских счетов в некоторых зарубежных банках — например в Citibank и JPMorgan.

Отвечая на вопрос о возможности снятия санкций с компаний «Уралхим» и «Фосагро» — производителей и поставщиков удобрений, Вершинин указал, что нужно добиваться реальной имплементации заявлений США и ЕС о том, что ни удобрения, ни сельхозпродукция не попадают под ограничения. «А то у нас получается такой серьезный разрыв: заявления звучат, а конкретных результатов, если опять же спросить наших сельхозпроизводителей и финансовые учреждения, нет», — заметил замглавы МИДа.

В конце сентября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что Москва ожидает от ООН «усилий», чтобы добиться от Евросоюза и США отмены ряда ограничений, которые препятствуют полноценным поставкам российских удобрений и зерна на мировой рынок. В частности, речь шла о снятии санкций с Россельхозбанка, который «обслуживает львиную долю всех сделок с удобрениями и продовольствием», говорила Захарова.

Россельхозбанк находится под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании. Летом банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.

В начале ноября агентство Reuters сообщало, что Россия предложила западным странам отменить санкции против Россельхозбанка, что позволило бы восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна. Этот вопрос обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами, сказал источник в ООН.