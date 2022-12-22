Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Кабмин будет выдавать временные разрешения по сделкам с подсанкционными лицами, запрет на операции с ними Путин ввел в начале мая. Тогда же президент запретил исполнять перед подсанкционными лицами обязательства по сделкам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России получило право выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок, операций и действий с лицами, включенными в российские санкционные списки. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на портале правовых документов.

Указ вступил в силу, он распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая этого года.

В этот день, 3 мая, президент запретил совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты) с лицами, находящимися под санкциями). Ограничение касалось федеральных органов власти, органов госвласти регионов России, иных госорганов, органов местного самоуправления, а также физлиц и организаций, которые находятся под российской юрисдикцией.

Путин тем же указом запретил им исполнять перед подсанкционными лицами обязательства по совершенным сделкам (если они не были исполнены в полном объеме), а также проводить финансовые операции, если подсанкционные лица получают от них выгоду.

США, Великобритания, страны Евросоюза, Япония, Австралия и другие страны мира усилили санкции против России в конце февраля, после начала военной операции на Украине, российские власти вводят ответные ограничительные меры. В частности, в стоп-лист МИД внес американского президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главу ЦРУ Уильяма Бернса и других бывших и действующих чиновников США.

В октябре прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза в годовом выражении, раскрыл Росстат. Убытки понесли секторы оптовой торговли и гостиниц с общепитом. Месячный финансовый результат корпоративного сектора в России начал устойчиво снижаться с июня, когда он сократился на 31% год к году.

