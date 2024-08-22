Помогут ли договоренности Москвы и Пекина решить проблему с расчетами

Премьеры России и Китая договорились развивать расчетную инфраструктуру двух стран для бесперебойной торговли. Решением проблемы может быть открытие филиалов китайских банков в России и наоборот, однако риски санкций сохраняются

Ли Цян и Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Россия и Китай на правительственном уровне договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе способствовать открытию филиалов и дочерних организаций банков в двух странах, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьером госсовета КНР Ли Цяном.

Главы правительств отметили необходимость углублять сотрудничество в финансовой сфере для того, чтобы обеспечить бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов для устойчивой торговли между Россией и Китаем. Для этого они договорились:

поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях;

укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе путем открытия корреспондентских счетов и учреждений филиалов и «дочек» банков в двух странах;

расширять сотрудничество в сфере банковской и страховой деятельности, в том числе в области регулирования;

обеспечить дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Предпосылки договоренностей

Ситуация с платежами между Россией и Китаем ухудшается с декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, который уполномочил Минфин США вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок по поставке определенных материалов и оборудования российскому ОПК. В июне угроза вторичных санкций была ужесточена, в том числе с прямым упоминанием сотрудничества с подсанкционными российскими банками и их филиалами в других странах. На фоне этого крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России, ограничили работу с российскими банками и т.п. В августе некоторые российские импортеры жаловались на то, что банки Китая начали возвращать платежи за уже поставленные товары, писали «Ведомости». Глава ВТБ Андрей Костин говорил в апреле, что после ужесточения режима вторичных санкций банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией.

Задержки платежей вызваны в большей степени ужесточением процедур комплаенса в китайских банках, говорит основатель российско-китайской b2b-платформы «КИФА» Тяньшу Сунь. «Дополнительные вопросы у банков возникают в связи с платежами за поставки тех товаров, которые могут быть отнесены к продукции двойного назначения, а это могут быть даже всем привычные электроника, бытовая техника и так далее в связи с особенностью кодов ВЭД», — объясняет Сунь. При этом он считает, что массовых возвратов платежей из Китая нет, но происходят единичные случаи, которые зачастую вызваны конкретными операционными причинами.

«Я не думаю, что проблемы с расчетами могут привести к серьезным проблемам с импортом. Китай до сих пор остается мировой фабрикой, производящей и экспортирующей существенный объем товарной продукции. И, конечно, отказываться от такого рынка сбыта, как Россия, не в его интересах», — считает старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов, наоборот, допускает, что проблемы с платежами могут вести к ощутимому снижению импорта из Китая в Россию.

По данным главного таможенного управления Китая, за первое полугодие 2024 года экспорт товаров из Китая в Россию в денежном выражении составил 366,81 млрд юаней, увеличившись почти на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Однако в долларовом эквиваленте показатель снизился на 0,8%, до $51,66 млрд. Для сравнения: совокупный экспорт товаров из Китая во все страны мира в долларовом выражении в июне увеличился на 8,6% — таким образом, поставки в Россию росли медленнее, но не снижались.

Какие российские банки есть в Китае, а китайские — в России В Китае действует «ВТБ Шанхай» — «дочка» российского госбанка, которая работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли», говорил Костин. В феврале 2024 года Костин также заявлял о планах открыть филиалы банка в Пекине и других городах Китая.

Планы по открытию филиалов в Китае также есть у Сбербанка. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин говорил, что процесс идет по установленному регламенту, однако регламентные сроки у китайского регулятора достаточно длинные.

Альфа-банк планирует открыть отделения в Пекине и Шанхае в третьем квартале 2025 года.

Газпромбанк хочет открыть офис в Китае до конца 2024 года, сейчас у ГПБ есть только представительство в Пекине. Также представительство в Пекине есть у Промсвязьбанка и Сбербанка.

В июне 2024 года США ввели блокирующие санкции против «ВТБ Шанхай», а также представительств Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.

В России, в свою очередь, работают китайские «дочки» ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), Bank of China, CCB (China Construction Bank) и Чайнасельхозбанк, а также представительства ряда других китайских банков. Летом 2024 года в России был принят закон, разрешающий с 1 сентября 2024 года открывать филиалы иностранных банков. В отличие от дочерних структур, которые работают как полноценные банки, филиалы имеют ряд ограничений, например, они не могут открывать и вести банковские счета юридических лиц, переводить средства по их поручению, проводить инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц и т.д.

Помогут ли договоренности решить проблему с расчетами

В целом использование расчетов в национальных валютах, развитие платежей и финансовой инфраструктуры облегчит проведение платежей, но это не является панацеей, предупреждает Именнов: «Проведение платежей во внутренней инфраструктуре, без привязки к валютам западных государств, снижает вероятность привлечения китайских банков к уголовной и административной ответственности за нарушение санкционных режимов, например в виде штрафов, но не снижает риск введения в отношении них вторичных санкций за взаимодействие с подсанкционными лицами и иными лицами».

Увеличение числа филиалов и «дочек» банков в двух странах может быть одним из решений проблемы, так как в этом случае платежи между контрагентами могут осуществляться в рамках одного банка, рассуждает Именнов: «Например, китайский банк создает дочернюю компанию в России и получает банковскую лицензию. Китайские контрагенты, имеющие системный интерес в торговле с российскими контрагентами, могут открыть счет в таком дочернем банке и получать на него платежи в рублях от российских заказчиков. При необходимости рублевая выручка может быть конвертирована в юани и переведена на счет в материнском банке в Китае». Однако такой подход не будет работать с подсанкционными банками, подчеркивает Именнов.

Наладить ситуацию с платежами в национальных валютах поможет решение российских законодателей допустить на российский банковский рынок филиалы иностранных банков, добавляет Сафонова. «Работая напрямую с российскими юридическими лицами, имея возможность проводить процедуры по одобрению их в качестве своих клиентов (KYC, принцип «знай своего клиента»), китайские банки будут иметь меньше оснований опасаться применения к ним санкций», — говорит Сафонова.

Что касается корреспондентских счетов, то формально сейчас ничто не мешает банкам не под санкциями открывать их в Китае, однако в рамках договоренностей на национальном уровне может быть установлена более лояльная политика по отношению к корреспондентским счетам российских банков, предполагает Именнов. В настоящее время китайские банки могут закрыть корреспондентские счета в соответствии со своей внутренней политикой, которая высоко оценивает санкционный риск взаимодействия с Россией, добавляет юрист.

Доля расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах уже превышает 95%, оценивал Мишустин. По последним данным ЦБ, на азиатском направлении (разбивка по странам не приводится) во втором квартале 2024 года доля недружественных валют в расчетах за российский экспорт составила 14,7%, опустившись за год на 14 п.п., а за импорт — упала до 14%. Но эти данные еще не в полной мере учитывают введенный в июне западный санкционный пакет, который привел к остановке биржевых торгов в России долларами и евро.

При использовании ограниченного перечня мягких валют в расчетах при несбалансированном платежном балансе, когда, например, объем экспорта превышает объем импорта, возникают риски дисбаланса в денежных потоках, предупреждает Сафонова: «Мы видели эту ситуацию весной, когда существенный объем рупий, полученных за сырьевые товары, было сложно в дальнейшем использовать. Данную проблему можно решать путем использования различных механизмов стерилизации денежной массы, например направления ее на инвестиции в стране-эмитенте».