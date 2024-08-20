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Война санкций ,  
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Бизнес сообщил о новой проблеме с платежами из России в Китае

«Ведомости»: Китай стал возвращать платежи из России за уже поставленные товары
Сюжет
Война санкций
Китайские банки стали возвращать российским предпринимателям совершенные несколько месяцев назад платежи за уже растаможенный и полученный товар, узнали «Ведомости». Проблемы с платежами усугубляются более полугода
Фото: Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Serene Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Некоторым российским бизнесменам стали возвращаться платежи из Китая за уже поставленные товары, пишут «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей, а также юридические фирмы, экспедиторов и т. д.

Один из импортеров рассказал о возвращении платежа в юанях спустя три месяца после оплаты, товар к тому времени был получен и растаможен. Еще один предприниматель тоже около трех месяцев ждал прохождения платежа в китайском банке, средства так же вернулись после «растаможки» и получения продукции. Другому бизнесмену платеж вернулся через четыре месяца, хотя он был уверен, что средства были перечислены контрагенту. Иная ситуация сложилась у четвертого собеседника «Ведомостей»: китайский поставщик уведомил его, что не может получить платеж в банке и поэтому решил вернуть его.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев сообщил, что их клиенты сталкивались с такими проблемами, но речи о массовом возвращении платежей не идет. Коммерческий директор экспедитора «РМ лоджистик» Евгений Фаренец наоборот сказал, что такие случаи приобретают массовый характер.

По его словам, часто происходит следующее: китайский поставщик после частичной предоплаты отгружает российскому покупателю товар с условием полной оплаты в течение пяти дней после отгрузки, но тут появляется проблема с оплатой на стороне банка в КНР. Средства «зависают» в банке, груз — в порту или где-то еще. В некоторых случаях проводится растаможивание, а стороны договариваются об альтернативных схемах оплаты.

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Фото:Getty Images

Проблемы с российскими платежами в Китае наблюдаются более полугода. Это произошло на фоне ужесточения западных ограничений: в частности, угроз для банков попасть под вторичные санкции США. Среди новых проблем, о которых сообщалось в июле-августе: нежелание банков в Китае работать с юанем, который связан с Россией, или отказ небольших банков КНР от приема российский платежей.

Президент Владимир Путин говорил, что санкции в отношении третьих стран — участников экономической деятельности нелегитимны и «выходят за рамки здравого смысла». Он оценивал ситуацию как наносящую ущерб мировой экономике. По мнению главы государства, решения этих проблем можно найти, они «так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай импорт платежи санкции
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Бизнес сообщил об отказе небольших банков в Китае от платежей из России
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«Ведомости» узнали о проблемах с платежами через «ВТБ Шанхай»
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