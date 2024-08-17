Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

По итогам второго квартала 2024 года доля валют недружественных стран при расчетах за экспорт впервые опустилась ниже 20%. Это заметно при торговле со странами и Азии, и Европы

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Доля долларов и евро при расчете за российский экспорт во втором квартале 2024 года впервые опустилась ниже 20%, до 17,6%. За год показатель сократился на 14,7 процентного пункта (п.п.), следует из данных ЦБ.

Как рассчитывались за экспорт

Доля доллара, евро и валют других стран из правительственного списка недружественных государств, во втором квартале составила 17,6%. Квартальный показатель впервые опустился ниже 20%, по крайней мере с 2019 года (именно с этого периода ЦБ представляет данные по валютным расчетам в новом формате).

Доля рубля составила 40%, доля валют дружественных стран (юани, тенге, рупии, дирхамы и т.п.) — 42,4%. За год доля рубля практически не изменилась (во втором квартале 2023 года она была 40,9%), а доля валют дружественных стран увеличилась на 15,6 п.п.

Сокращение доли долларов и евро, в частности, происходит по европейскому направлению (сюда, в частности, относится Белоруссия). Во втором квартале 2024 года валюты недружественных стран здесь заняли 28,7% расчетов, на 14,9 п.п. меньше, чем год назад. Основной денежной единицей для сделок в этом направлении были российские рубли — их доля составила 60,5%.

Снижение доли долларов и евро также наблюдается при расчетах со странами Азии (самое масштабное направление российского товарного экспорта — по данным ФТС, на него приходилось 75% от его общего объема за первое полугодие). Во втором квартале 2024 года доля недружественных валют составила 14,7%, опустившись за год на 14 п.п. Наибольшую долю занимают валюты дружественных стран — 49,5% (рост за год на 16,4 п.п.), доля рубля составила 35,8% (во втором квартале 2023 года рубль занимал 38,2%).

Экспорт в страны Америки все еще преимущественно оплачивался валютами недружественных стран — их доля составила 74%, это меньше показателей второго квартала 2024 года всего на 1,5 п.п. Оставшуюся часть в основном занял рубль — 23,3%. За год структура валют по этому направлению практически не изменилась.

В расчетах со странами Африки, Океании и Карибского бассейна во втором квартале основную долю занял рубль — 59,4%, 73,1% и 92% соответственно.

Валюты контрактов и валюты расчетов могут отличаться, обращает внимание ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук: «Цена на российский газ для Европейского союза устанавливается в евро, но расчеты за него происходят через автоматическую конвертацию в рубли. В результате в статистике ЦБ валюта расчетов указывается как рубли. Подобная ситуация возникает и с нейтральными странами, которые готовы использовать рубли или валюты третьих нейтральных стран в качестве средства расчетов, в то время как в качестве валюты контрактов используются доллар или евро, что логично, учитывая сохраняющуюся волатильность российского рубля по отношению к резервным валютам».

Как рассчитывались за импорт Основной валютой в расчетах за импорт во втором квартале стал рубль — его доля впервые превысила 40% и составила 42%. За год показатель вырос на 12,6 п.п. Доля долларов и евро, напротив, сократилась на 13,2 п.п., до 22,4%. Доля валют дружественных стран составила 35,7%, что близко к значению второго квартала 2023 года — 35%. При расчетах за импорт со странами Азии (по данным ФТС, по итогам первого полугодия на нее приходится 66% от общего товарного импорта в Россию) лидируют валюты дружественных стран — 48,9%, за год этот показатель почти не изменился — было 49%. Доля рубля составила 37,1%, увеличившись за год на 15,1 п.п., а доля долларов и евро сопоставимо упала — до 14%. Со странами Европы за импорт во втором квартале 2024 года в основном рассчитывались рублями и валютами недружественных стран. Доля рубля составила 55,5% (больше показателей второго квартала 2023 года на 8,2 п.п). Доля долларов и евро — 40,9%, что меньше показателя прошлого года на 7,2 п.п.

Почему меняется структура валют

Причина сокращения в российской торговле доли валют недружественных стран заключается в повышении санкционного давления, дополнительным фактором является переориентация российской внешней торговли, говорит Фиранчук. По данным ФТС, по итогам первого полугодия 2024 года доля Азии, в первую очередь за счет Китая и Индии, в российском экспорте увеличилась на 6 процентных пунктов — до 75%, отмечает он. Доля Европы, куда помимо ЕС включаются также Белоруссия, Сербия и прочие европейские страны, сократилась на 8 процентных пунктов — до 15%. В импорте также произошло увеличение доли азиатских стран на 2 процентных пункта (до 66%) за счет снижения доли европейских стран на 2 процентных пункта (до 27%), продолжает Фиранчук.

В текущих условиях использование национальных валют предпочтительнее, так как платежи с помощью валют недружественных стран позволяют им видеть экспортно-импортные потоки, блокировать платежи и, следовательно, торговлю, напоминает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Использование национальных валют торгующих стран с одной стороны снижает риски вторичных санкций, но с другой — несет дополнительные издержки, предупреждает Фиранчук: работа с такими валютами для партнеров не столь привычна, что требует дополнительных усилий при поддержании торговых отношений с Россией. «В результате на конкурентном рынке подобные административные издержки порой приводят к предоставлению различных скидок со стороны российских экспортеров и к удорожанию российского импорта», — объясняет эксперт.

Кроме того, задержки и отказы в платежах указывают на то, что для финансовой системы Китая риски вторичных санкций воспринимаются как высокие, и использование юаня также не может рассматриваться как гарантия нормального проведения платежей, рассуждает Фиранчук.